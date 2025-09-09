Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КОЛБ: «Прощалась с теннисом несколько раз. Я и сейчас готова, но зачем?»
WTA
09 сентября 2025, 16:34 |
Украинская теннисистка поделилась эмоциями после матча на турнире в Сан-Паулу

Instagram. Надежда Колб

Украинская теннисистка Надежда Колб опубликовала пост в своем Instagram, в котором поделилась эмоциями после проигранного парного матча на турнире WTA 250 в Сан-Паулу, в котором она сыграла вместе со своей сестрой Мариной:

«Выиграть больше очков и проиграть матч 6:7(6), 6:1, 8:10 против девушек из топ-100, которые в этом году удивляли на Шлемах, да еще и на другом континенте, да еще и на первом хардвом турнире – это хоть и больно, но, наверное, есть чем немного гордиться...

Все еще терпим друг друга. Все еще ссоримся, а потом миримся... Поддерживаем и просто находимся рядом. Вот поменялись квадратами. Спонтанно, впервые в жизни. Так подсказала «чуйка». Вроде бы сработало в этот раз более-менее :)

Только родные знают, как прямо перед матчем обе рыдали, что ничего не умеем… Умеем. Немного, иногда… Но умеем. Надо чаще себе это напоминать.
На матче смеялись, что 4 года назад играли на импровизированном турнире ProAm на собственных кортах с учениками и ПРЕДСТАВИТЬ или мечтать даже не могли, что сыграем на WTA в Бразилии, Мексике, Таиланде, Гонконге, Германии и т.д.

Сыграли, понравилось :) Закрадываются мысли, что, может, не стоило заканчивать в 24 года с профессиональным теннисом. Но нет, тогда мы в себя не верили. Сейчас тоже не верим, но пока есть здоровье – играем, потому что терять нечего. Постоянно приходится бороться с чувством «самозванца». Без тренеров, клубов, спонсоров и едут на WTA... Приходится напоминать себе, что мы заслужили: смелостью, риском, игрой и в конце концов рейтингом... Который уже наконец, к радости некоторых людей, начнет таять.

Спасибо тем, кто поддерживает. Нас, нашу историю, наш путь. Спасибо и тем, кто хотя бы просто не мешает и не оскорбляет обидными словами после, и, что важнее, перед матчами. Делать болезненные комментарии, высказывать собственное «экспертное» мнение и просто завидовать – точно легче, чем Марине самостоятельно проходить путь восстановления после сложной травмы… Точно легче, чем играть и пробовать... Точно легче, чем помочь и поддержать.

P.S. Я прощалась с теннисом уже несколько раз. Прямо так, что навсегда. В 16, когда начались сложности со спиной, потом в 24, когда выбрала другой путь и семью, потом в 30, потому что были другие планы... Я и сейчас готова попрощаться в любой момент, но зачем? Вон какие неплохие фотографии. И новый континент, который я бы никогда не увидела, если бы не теннис».

Надежда Колб Марина Колб
Даниил Агарков
