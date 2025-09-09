Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший игрок Динамо оценил игру сборной Украины в матче с Францией
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 12:04 | Обновлено 09 сентября 2025, 12:07
316
0

Бывший игрок Динамо оценил игру сборной Украины в матче с Францией

Юрию Максимову понравилось выступление «сине-желтых», несмотря на результат

09 сентября 2025, 12:04 | Обновлено 09 сентября 2025, 12:07
316
0
Бывший игрок Динамо оценил игру сборной Украины в матче с Францией
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Юрий Максимов поделился мыслями о номинально домашнем матче сборной Украины против Франции в квалификации чемпионата мира 2026 года.

Украинская команда не сумела отличиться голами, при этом пропустила дважды. В итоге французы одержали победу со счетом 2:0.

«В целом мне игра нашей команды понравилась. Особенно второй тайм. Провели его очень сильно и выглядели достойно. Нужно было забивать. Не повезло на завершающей стадии. Если бы Калюжный или Забарный сравняли счет, то не факт, что соперник успел бы забить победный мяч. Наша сборная, скорее всего, закрылась бы и ловила французов на контратаках.

Понравилось, как тактически перестроились. Защитники поднялись выше, сыграли компактнее. Те 15–20 минут, когда сборная Украины действовала очень хорошо, могли стать решающими», – сказал Максимов.

Уже 9 сентября украинская сборная проведет второй матч в отборе, соперником станет Азербайджан. Матч состоится на «стадионе имени Тофика Бахрамова» в Баку, начало в 19:00.

По теме:
Экс-игрок Динамо рассказал, сыграет ли уход Сантуша на руку сборной Украины
КАРДАШ: «Желание порадовать игрой привело к ошибкам»
Экс-игрок сборной Украины: «Возможно, увидим Зинченко на другой позиции»
Сергей Ребров сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Юрий Максимов Украина - Франция
Андрей Витренко Источник: Футбол 24
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Бокс | 08 сентября 2025, 20:29 0
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?

Из-за системы оценивания Олег Чулячеев уступил представителю Косова раздельным решением судей

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
Футбол | 08 сентября 2025, 14:48 27
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем

Александр Хацкевич стал вице-президентом житомирского клуба

У Марселя было яркое трансферное окно. Его состав кишит культовыми игроками
Футбол | 09.09.2025, 12:27
У Марселя было яркое трансферное окно. Его состав кишит культовыми игроками
У Марселя было яркое трансферное окно. Его состав кишит культовыми игроками
Лето ушло на отдых. Экс-тренер Шахтера наконец-то нашел себе новый клуб
Футбол | 09.09.2025, 09:24
Лето ушло на отдых. Экс-тренер Шахтера наконец-то нашел себе новый клуб
Лето ушло на отдых. Экс-тренер Шахтера наконец-то нашел себе новый клуб
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Футбол | 09.09.2025, 07:10
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 18
Футбол
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
08.09.2025, 08:24 2
Бокс
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
08.09.2025, 10:39
Биатлон
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
07.09.2025, 15:20 9
Футбол
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
08.09.2025, 09:27 38
Футбол
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
07.09.2025, 09:05
Волейбол
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 126
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем