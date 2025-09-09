Бывший игрок Динамо оценил игру сборной Украины в матче с Францией

Известный украинский тренер Юрий Максимов поделился мыслями о номинально домашнем матче сборной Украины против Франции в квалификации чемпионата мира 2026 года.

Украинская команда не сумела отличиться голами, при этом пропустила дважды. В итоге французы одержали победу со счетом 2:0.

«В целом мне игра нашей команды понравилась. Особенно второй тайм. Провели его очень сильно и выглядели достойно. Нужно было забивать. Не повезло на завершающей стадии. Если бы Калюжный или Забарный сравняли счет, то не факт, что соперник успел бы забить победный мяч. Наша сборная, скорее всего, закрылась бы и ловила французов на контратаках.

Понравилось, как тактически перестроились. Защитники поднялись выше, сыграли компактнее. Те 15–20 минут, когда сборная Украины действовала очень хорошо, могли стать решающими», – сказал Максимов.

Уже 9 сентября украинская сборная проведет второй матч в отборе, соперником станет Азербайджан. Матч состоится на «стадионе имени Тофика Бахрамова» в Баку, начало в 19:00.