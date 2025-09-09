Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Швейцария – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
Пляжный футбол
09 сентября 2025, 12:30 | Обновлено 09 сентября 2025, 12:41
431
0

Смотрите 9 сентября в 12:30 стартовый матч Суперфинала Евролиги

BSWW

Cборная Украины по пляжному футболу под руководством Николай Костенко стартует на Суперфинал Евролиги-2025.

9 сентября в 12:30 в матче 1-го тура встречаются сборные Швейцарии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Соревнования проходят с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо.

Также Украина в группе сыграет с Испанией (11 сентября) и Данией (12 сентября).

Две лучшие команды из обеих групп выйдут в полуфиналы, остальные сборные разыграют 5–8 места.

Состав сборной Украины по пляжному футболу на Суперфинал Евролиги-2025

Вратари: Андрей Неруш (BSC Sunrise), Александр Пославский (Альтернатива).

Полевые игроки: Антон Росс, Андрей Пашко (оба – Альтернатива), Андрей Борсук, Андрей Потапов, Александр Самойленко, Сергей Максимец (все – BSC Sunrise), Олег Зборовский, Максим Войток, Иван Глуцкий (все – Сервит), Денис Ярмак (NSC Beachsoccer).

Евролига-2025. Суперфинал. Мужчины

  • Группа А: Италия, беларусь, Португалия, Франция
  • Группа В: Испания, Швейцария, Украина, Дания

1-й тур, 9 сентября

  • 12:30. Швейцария – Украина
  • 15:00. Беларусь – Португалия
  • 16:30. Дания – Испания
  • 19:00. Франция – Италия

Видеотрансляцию проводит телеканал Sport1

По теме:
КЛИМЕНКО: «Задача женской сборной Украины – взять медали Евролиги»
КОСТЕНКО: «Цель сборной Украины – первое место в Суперфинале Евролиги»
Пляжный футбол. Состав женской сборной Украины на Суперфинал Евролиги
пляжный футбол сборная Украины по пляжному футболу Николай Костенко Евролига по пляжному футболу Швейцария - Украина смотреть онлайн сборная Швейцарии по пляжному футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
