Швейцария – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 9 сентября в 12:30 стартовый матч Суперфинала Евролиги
Cборная Украины по пляжному футболу под руководством Николай Костенко стартует на Суперфинал Евролиги-2025.
9 сентября в 12:30 в матче 1-го тура встречаются сборные Швейцарии и Украины.
Соревнования проходят с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо.
Также Украина в группе сыграет с Испанией (11 сентября) и Данией (12 сентября).
Две лучшие команды из обеих групп выйдут в полуфиналы, остальные сборные разыграют 5–8 места.
Состав сборной Украины по пляжному футболу на Суперфинал Евролиги-2025
Вратари: Андрей Неруш (BSC Sunrise), Александр Пославский (Альтернатива).
Полевые игроки: Антон Росс, Андрей Пашко (оба – Альтернатива), Андрей Борсук, Андрей Потапов, Александр Самойленко, Сергей Максимец (все – BSC Sunrise), Олег Зборовский, Максим Войток, Иван Глуцкий (все – Сервит), Денис Ярмак (NSC Beachsoccer).
Евролига-2025. Суперфинал. Мужчины
- Группа А: Италия, беларусь, Португалия, Франция
- Группа В: Испания, Швейцария, Украина, Дания
1-й тур, 9 сентября
- 12:30. Швейцария – Украина
- 15:00. Беларусь – Португалия
- 16:30. Дания – Испания
- 19:00. Франция – Италия
