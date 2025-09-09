Швейцария – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Cборная Украины по пляжному футболу под руководством Николай Костенко стартует на Суперфинал Евролиги-2025.

9 сентября в 12:30 в матче 1-го тура встречаются сборные Швейцарии и Украины.

Соревнования проходят с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо.

Также Украина в группе сыграет с Испанией (11 сентября) и Данией (12 сентября).

Две лучшие команды из обеих групп выйдут в полуфиналы, остальные сборные разыграют 5–8 места.

Состав сборной Украины по пляжному футболу на Суперфинал Евролиги-2025

Вратари: Андрей Неруш (BSC Sunrise), Александр Пославский (Альтернатива).

Полевые игроки: Антон Росс, Андрей Пашко (оба – Альтернатива), Андрей Борсук, Андрей Потапов, Александр Самойленко, Сергей Максимец (все – BSC Sunrise), Олег Зборовский, Максим Войток, Иван Глуцкий (все – Сервит), Денис Ярмак (NSC Beachsoccer).

Евролига-2025. Суперфинал. Мужчины

Группа А: Италия, беларусь, Португалия, Франция

Группа В: Испания, Швейцария, Украина, Дания

1-й тур, 9 сентября

12:30. Швейцария – Украина

15:00. Беларусь – Португалия

16:30. Дания – Испания

19:00. Франция – Италия

Швейцария – Украина. Суперлига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию проводит телеканал Sport1