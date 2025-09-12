Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Анатолию Трубину пророчат трансфер в топовую команду
Португалия
Анатолию Трубину пророчат трансфер в топовую команду

Дмитрий Безотосный высказался о страже ворот сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Известный в прошлом вратарь Дмитрий Безотосный высказался о голкипере «Бенфики» Анатолии Трубине.

«Возможно, его все устраивает, и агенты не работают над будущим трансфером. Он играет в топовой команде, чемпионат также топовый, где играют не стоячие, а быстрые и довольно техничные ребята. Плюс Бенфика выступает в Лиге чемпионов. Он нашел себе место и является основным».

Вероятно, Трубин хочет там закрепиться, показать уровень и потом куда-то уйти. Не знаю. Возможно, они что-то и планируют, но это не попадает в прессу. Думаю, что 100% за Трубиным следят какие-то топовые команды», – сказал Дмитрий Безотосный.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

