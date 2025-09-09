Неудачный просмотр. Виталий Роман не станет игроком Лехии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 сентября 2025, 04:15 | Обновлено 09 сентября 2025, 04:48
Игрок не оправдал ожиданий тренерского штаба польского клуба

ФК Рух. Виталий Роман

Защитник Виталий Роман покидает расположение польского клуба «Лехия» Гданьск.

Как сообщил журналист Петр Потемпа, игрок не оправдал ожиданий тренерского штаба Джона Карвера.

Оценка после просмотра была сделана как с футбольной стороны, так и по физической форме.

Кроме того, возникли сложности с оформлением трансфера, из-за чего Роман в итоге возвращается во львовский клуб «Рух».

Виталий Роман трансферы Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу трансферы УПЛ Рух Львов Джон Карвер просмотр игроков
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
