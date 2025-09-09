Неудачный просмотр. Виталий Роман не станет игроком Лехии
Игрок не оправдал ожиданий тренерского штаба польского клуба
Защитник Виталий Роман покидает расположение польского клуба «Лехия» Гданьск.
Как сообщил журналист Петр Потемпа, игрок не оправдал ожиданий тренерского штаба Джона Карвера.
Оценка после просмотра была сделана как с футбольной стороны, так и по физической форме.
Кроме того, возникли сложности с оформлением трансфера, из-за чего Роман в итоге возвращается во львовский клуб «Рух».
Witalij Roman… odejdzie z Lechii Gdańsk‼️— Piotr Potępa (@PiotrPotepa) September 8, 2025
Zawodnik nie sprostał wymaganiom sztabu Johna Carvera. Zarówno pod kątem piłkarskim jak i kondycyjnym.
Pojawiły się też komplikacje z przeprowadzeniem jego transferu i wszystko wskazuje na to, że Roman wróci do Lwowa. pic.twitter.com/IX3LxEKYR0
