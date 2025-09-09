Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гибралтар – Фареры – 0:1. Битва за престиж. Видео гола и обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Гибралтар
08.09.2025 21:45 – FT 0 : 1
Фарерские острова
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 01:41 | Обновлено 09 сентября 2025, 01:44
Гибралтар – Фареры – 0:1. Битва за престиж. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026.

Фарерские острова в гостях минимально обыграли Гибралтар (1:0).

Ситуация в группе: Хорватия, Чехия (по 12), Фареры, Черногория (по 6), Гибралтар (0).

Чемпионат мира 2026. Квалификация

8 сентября 2025

Гибралтар – Фарерские острова – 0:1

Гол: Агнарссон, 68

Видео гола и обзор матча

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Агнарссон (Фарерские острова).
сборная Фарерских островов по футболу сборная Гибралтара по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
