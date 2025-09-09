08.09.2025 21:45 – FT 0 : 1
Чемпионат мира09 сентября 2025, 01:41 | Обновлено 09 сентября 2025, 01:44
19
0
Гибралтар – Фареры – 0:1. Битва за престиж. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
09 сентября 2025, 01:41 | Обновлено 09 сентября 2025, 01:44
19
0
Вечером 8 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026.
Фарерские острова в гостях минимально обыграли Гибралтар (1:0).
Ситуация в группе: Хорватия, Чехия (по 12), Фареры, Черногория (по 6), Гибралтар (0).
Чемпионат мира 2026. Квалификация
8 сентября 2025
Гибралтар – Фарерские острова – 0:1
Гол: Агнарссон, 68
Видео гола и обзор матча
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Агнарссон (Фарерские острова).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 сентября 2025, 23:49 10
«Скуадра Адзурра» снова забила пять голов, но есть нюанс
Футбол | 08 сентября 2025, 10:33 1
Наставник считает, что он не виноват в травме Усмана Дембеле
Футбол | 08.09.2025, 07:08
Футбол | 09.09.2025, 01:36
Футбол | 09.09.2025, 01:17
Комментарии 0
Популярные новости
07.09.2025, 15:20 9
07.09.2025, 06:23 3
07.09.2025, 00:21 8
08.09.2025, 17:05 126
07.09.2025, 00:40 6
07.09.2025, 03:55 3
07.09.2025, 00:02 1
08.09.2025, 06:15 27