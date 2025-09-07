Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гибралтар – Фарерские острова. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
ЧМ. Квалификация. Европа
Гибралтар
08.09.2025 21:45 - : -
Фарерские острова
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 14:01
Гибралтар – Фарерские острова. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Матч начнется 8 сентября в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 8 сентября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Гибралтара и Фарерских островов. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Гибралтар

Один из главных аутсайдеров квалификации в минувшем сезоне Лиги наций набрал 6 баллов за 4 игры и занял 2-е место группы из Сан-Марино и Лихтенштейна. Эта ступенька позволит сборной принять участие в переходных играх за повышение в дивизион С против Латвии.

Однако с командами выше уровня Гибралтар играет стабильно плохо. За четыре поединка квалификации команда проиграла сборным Черногории, Чехии, Хорватии и Фарерских островов, поэтому заслуженно занимает последнее место группы.

Фарерские острова

Чуть лучше себя чувствует другой аутсайдер группы. В Лиге наций в прошлом году коллектив набрал 6 баллов за 6 игр и занял 3 место группы дивизиона С, отстав от переходных игр за повышение всего на 1 балл.

Единственной победой команды за 4 игры квалификации чемпионата мира является победа над Гибралтаром в 1-м круге. Остальные игры против Чехии, Черногории и Хорватии Фареры проиграли, хотя сделали это с разницей всего в 1 мяч.

Личные встречи

В официальных играх команды встречались только раз – в рамках июньских поединков отбора чемпионата мира. Тогда Фарерские острова одержали победу со счетом 2:1.

Интересные факты

  • Гибралтар попустил 16 мячей на текущем отборе – 2-й худший результат среди всех команд.
  • Фарерские острова пропускали первыми в каждом из последних 6 поединков.
  • Проигрышная серия Гибралтара продолжается уже в течение 5 игр.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.55.

Экс-игрок сборной Украины рассказал о козырях в матче с Азербайджаном
Сборная Азербайджана потеряла игрока перед игрой с Украиной
беларусь – Шотландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
сборная Гибралтара по футболу сборная Фарерских островов по футболу прогнозы прогнозы на футбол ЧМ-2026 по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
