ВИДЕО. Мойзе Кин сравнял счет для Италии перед перерывом

Вечером 8 августа проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Израиля и Италии.

Из-за того, что Израиль втянут в войну, команды встречаются в венгерском городе Дебрецен.

Итальянская команда отыгралась на 40-й минуте матча, гол забил Мойзе Кин.

ГОЛ! 1:1. Мойзе Кин, 40 мин