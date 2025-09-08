Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 22:37 | Обновлено 08 сентября 2025, 22:38
ВИДЕО. Мойзе Кин сравнял счет для Италии перед перерывом

Итальянская команда отыгралась на 40-й минуте матча с Израилем

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 августа проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Израиля и Италии.

Из-за того, что Израиль втянут в войну, команды встречаются в венгерском городе Дебрецен.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Итальянская команда отыгралась на 40-й минуте матча, гол забил Мойзе Кин.

ГОЛ! 1:1. Мойзе Кин, 40 мин

Николай Степанов
