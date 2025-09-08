Экс-игрок молодежной сборной Украины получил венгерское гражданство
Артем Фаворов признался, что он доволен быть частью венгерского футбола
31-летний полузащитник клуба «Академия Пушкаша» Артем Фаворов признался, что получил венгерское гражданство и гордится этим.
«Я искренне благодарен клубу, потому что здесь получил большую поддержку от всех – и от товарищей по команде, и от сотрудников клуба. И, конечно, я благодарен Венгрии. Мы почувствовали себя здесь как дома, нас приняли, семья тоже с удовольствием находится здесь.
Я горжусь венгерским гражданством. Это только добавляет мотивации, когда я надеваю форму Пушкаш и выхожу, например, на газон Панчо Арена на матч. Жду следующего задания, чтобы доказать себя, и вся команда чувствует то же самое, ведь мы стремимся вернуть потерянные очки.
К тому же на тренировках нужно отдавать максимум, потому что без этого слова все остается только словами. Чтобы хорошо выступать на матчах, нужно демонстрировать максимум на тренировках», – прокомментировал Фаворов.
Артем Фаворов – воспитанник киевского «Динамо». В Украине выступал за «Черноморец», «Оболонь», «Зирку» и «Десну».
В 2020 году присоединился к венгерскому клубу «Академия Пушкаша».
Фаворов выступал за молодежные сборные Украины. За команду U-21 сыграл 10 матчей и забил 3 мяча.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Хацкевич стал вице-президентом житомирского клуба
Леонид Буряк выделил Калюжного и Зубкова