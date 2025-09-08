Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок молодежной сборной Украины получил венгерское гражданство
Другие новости
08 сентября 2025, 22:26 | Обновлено 08 сентября 2025, 22:34
1216
0

Экс-игрок молодежной сборной Украины получил венгерское гражданство

Артем Фаворов признался, что он доволен быть частью венгерского футбола

08 сентября 2025, 22:26 | Обновлено 08 сентября 2025, 22:34
1216
0
Экс-игрок молодежной сборной Украины получил венгерское гражданство
Puskás Akadémia

31-летний полузащитник клуба «Академия Пушкаша» Артем Фаворов признался, что получил венгерское гражданство и гордится этим.

«Я искренне благодарен клубу, потому что здесь получил большую поддержку от всех – и от товарищей по команде, и от сотрудников клуба. И, конечно, я благодарен Венгрии. Мы почувствовали себя здесь как дома, нас приняли, семья тоже с удовольствием находится здесь.

Я горжусь венгерским гражданством. Это только добавляет мотивации, когда я надеваю форму Пушкаш и выхожу, например, на газон Панчо Арена на матч. Жду следующего задания, чтобы доказать себя, и вся команда чувствует то же самое, ведь мы стремимся вернуть потерянные очки.

К тому же на тренировках нужно отдавать максимум, потому что без этого слова все остается только словами. Чтобы хорошо выступать на матчах, нужно демонстрировать максимум на тренировках», – прокомментировал Фаворов.

Артем Фаворов – воспитанник киевского «Динамо». В Украине выступал за «Черноморец», «Оболонь», «Зирку» и «Десну».

В 2020 году присоединился к венгерскому клубу «Академия Пушкаша».

Фаворов выступал за молодежные сборные Украины. За команду U-21 сыграл 10 матчей и забил 3 мяча.

По теме:
Украинец из клуба АПЛ сменил гражданство. Будет играть за сборную из Европы
Шанс от Словакии. 19-летний уроженец Украины сменит гражданство
Марокканский вингер, игравший за Олимпик, может вернуться в УПЛ
Академия Пушкаша Артем Фаворов смена гражданства чемпионат Венгрии по футболу
Александр Сильченко Источник: Nemzeti Sport
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
Футбол | 08 сентября 2025, 14:48 26
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем

Александр Хацкевич стал вице-президентом житомирского клуба

Легенда Динамо назвал двух украинцев, которые потерялись в матче с Францией
Футбол | 08 сентября 2025, 21:56 0
Легенда Динамо назвал двух украинцев, которые потерялись в матче с Францией
Легенда Динамо назвал двух украинцев, которые потерялись в матче с Францией

Леонид Буряк выделил Калюжного и Зубкова

Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Футбол | 08.09.2025, 17:05
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Футбол | 08.09.2025, 07:38
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Я ж не в магазин АТБ пошел работать»
Футбол | 08.09.2025, 18:02
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Я ж не в магазин АТБ пошел работать»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Я ж не в магазин АТБ пошел работать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
07.09.2025, 07:27 244
Футбол
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 13
Футбол
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
07.09.2025, 00:40 6
Бокс
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
Флойд Мейвезер без колебаний назвал лучшего боксера за всю историю
07.09.2025, 00:02 1
Бокс
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
08.09.2025, 08:24 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
07.09.2025, 07:05 10
Бокс
Ребров назвал футболиста, который необходим Украине на следующую игру
Ребров назвал футболиста, который необходим Украине на следующую игру
06.09.2025, 20:41 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем