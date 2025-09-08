Тренер Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Айхан Аббасов уверен, что команда выложится на максимум возможностей
Главный тренер молодежной сборной Азербайджана U-21 Айхан Аббасов, который будет исполнять функции руководителя основной команды, высказался о следующем матче против Украины.
«Завтра мы приложим максимум сил, сделаем все возможное, чтобы добиться положительного результата. Мы мобилизуем свои силы и дадим достойный бой Украине.
Работать в национальной сборной Азербайджана – это большая ответственность для нас. Мне очень приятно, мой долг помочь команде», – сказал Аббасов.
8 сентября было объявлено об отставке коуча азербайджанцев Фернанду Сантуша.
Поединок состоится 9 сентября в Баку и начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву