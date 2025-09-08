7 сентября испанский теннисист Карлос Алькарас переиграл итальянца Янника Синнера в финале Открытого чемпионата США 2025.

Карлитос одолела соперника со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Это была 15-я встреча Синнера и Алькараса, испанец одержал 10-ю победу на уровне Тура.

Алькарас во второй раз в карьере завоевал трофей US Open. Всего у Карлоса теперь шесть титулов на Grand Slam.

Sport.ua собрал самые интересные рекорды и достижения, которые покорились Алькарасу на US Open 2025!

1. Алькарас стал всего лишь третьим игроком в Открытой эре, который выиграл несколько титулов в мужском одиночном разряде на US Open до достижения 23 лет

Ранее это удавалось только Джону Макинрою и Питу Сампрасу.

2. Алькарас сравнялся по количеству трофеев Grand Slam до 23 лет с Рафаэлем Надалем

В Открытой эре только Бьорн Борг (7) завоевал больше титулов в мужском одиночном разряде до этого возраста.

3. Алькарас в 22 года и 111 дней теперь является самым молодым игроком в Открытой эре, победившим нескольких действующих чемпионов мужского одиночного разряда в финалах Grand Slam.

И первым, кто добился этого с 2011 года, когда это сделал Новак Джокович. Победитель.

4. С 1973 года Карлос Алькарас стал всего лишь вторым игроком, победившим первую ракетку мира ATP в нескольких финалах Grand Slam за один сезон.

Впервые это сделал Рафаэль Надаль, который обыграл Роджера Федерера на Ролан Гаррос и Уимблдоне в 2008 году.

5. Алькарас стал самым молодым теннисистом, имеющим в своем активе несколько Grand Slam на каждом из трех покрытий, и всего четвертым в Открытой эре (по два на US Open, Ролан Гаррос и Уимблдоне).

Матс Виландер (два трофея в сумме US Open + Aus Open, три трофея Ролан Гаррос, два трофея Уимблдона), Рафаэль Надаль (шесть трофеев в сумме US Open + Aus Open, 14 трофеев Ролан Гаррос, 2 трофея Уимблдона), Новак Джокович(14 трофеев в сумме US Open + Aus Open, три трофея Ролан Гаррос и семь трофеев Уимблдона).

6. Алькарас установил рекорд по наименьшему количеству брейк-пойнтов на своей подаче за весь Grand Slam – 10.

Он превзошел Пита Сампраса и Роджера Федерера, у которых было по 12 брейк-поинтов на US Open-1993 и Уимблдоне-2006 соответственно

7. Алькарас стал вторым теннисистом в истории по наименьшему количеству отданных подач на Grand Slam – три.

Рекорд принадлежит Питу Сампрасу – две подачи на Уимблдоне-1997. Алькарас обошел Федерера (четыре – на Уимблдоне-2006 и четыре на Уимблдоне-2017) и Надаля (четыре на US Open 2013)