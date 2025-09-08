Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рекорды и достижения, которые покорились Алькарасу на US Open 2025
US Open
08 сентября 2025, 17:34 | Обновлено 08 сентября 2025, 17:38
Рекорды и достижения, которые покорились Алькарасу на US Open 2025

7 сентября Алькарас переиграл Янника Синнера в финале хардового мейджора в Нью-Йорке

Рекорды и достижения, которые покорились Алькарасу на US Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

7 сентября испанский теннисист Карлос Алькарас переиграл итальянца Янника Синнера в финале Открытого чемпионата США 2025.

Карлитос одолела соперника со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Это была 15-я встреча Синнера и Алькараса, испанец одержал 10-ю победу на уровне Тура.

Алькарас во второй раз в карьере завоевал трофей US Open. Всего у Карлоса теперь шесть титулов на Grand Slam.

Sport.ua собрал самые интересные рекорды и достижения, которые покорились Алькарасу на US Open 2025!

  • 1. Алькарас стал всего лишь третьим игроком в Открытой эре, который выиграл несколько титулов в мужском одиночном разряде на US Open до достижения 23 лет

Ранее это удавалось только Джону Макинрою и Питу Сампрасу.

  • 2. Алькарас сравнялся по количеству трофеев Grand Slam до 23 лет с Рафаэлем Надалем

В Открытой эре только Бьорн Борг (7) завоевал больше титулов в мужском одиночном разряде до этого возраста.

  • 3. Алькарас в 22 года и 111 дней теперь является самым молодым игроком в Открытой эре, победившим нескольких действующих чемпионов мужского одиночного разряда в финалах Grand Slam.

И первым, кто добился этого с 2011 года, когда это сделал Новак Джокович. Победитель.

  • 4. С 1973 года Карлос Алькарас стал всего лишь вторым игроком, победившим первую ракетку мира ATP в нескольких финалах Grand Slam за один сезон.

Впервые это сделал Рафаэль Надаль, который обыграл Роджера Федерера на Ролан Гаррос и Уимблдоне в 2008 году.

  • 5. Алькарас стал самым молодым теннисистом, имеющим в своем активе несколько Grand Slam на каждом из трех покрытий, и всего четвертым в Открытой эре (по два на US Open, Ролан Гаррос и Уимблдоне).

Матс Виландер (два трофея в сумме US Open + Aus Open, три трофея Ролан Гаррос, два трофея Уимблдона), Рафаэль Надаль (шесть трофеев в сумме US Open + Aus Open, 14 трофеев Ролан Гаррос, 2 трофея Уимблдона), Новак Джокович(14 трофеев в сумме US Open + Aus Open, три трофея Ролан Гаррос и семь трофеев Уимблдона).

  • 6. Алькарас установил рекорд по наименьшему количеству брейк-пойнтов на своей подаче за весь Grand Slam – 10.

Он превзошел Пита Сампраса и Роджера Федерера, у которых было по 12 брейк-поинтов на US Open-1993 и Уимблдоне-2006 соответственно

  • 7. Алькарас стал вторым теннисистом в истории по наименьшему количеству отданных подач на Grand Slam – три.

Рекорд принадлежит Питу Сампрасу – две подачи на Уимблдоне-1997. Алькарас обошел Федерера (четыре – на Уимблдоне-2006 и четыре на Уимблдоне-2017) и Надаля (четыре на US Open 2013)

  • 8. С момента перехода US Open на хард в 1978 году Алькарас стал первым игроком, выигравшим несколько титулов GS на всех трех покрытиях до достижения 23 лет.
Лучик света Костюк. Провал украинок и Дуо-СинКар: как прошел US Open 2025
Синнер пояснил, почему проиграл Алькарасу в финале US Open 2025
АЛЬКАРАС: Чтобы выиграть US Open и победить Янника, нужно сыграть идеально
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии
