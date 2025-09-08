Рекорды и достижения, которые покорились Алькарасу на US Open 2025
7 сентября Алькарас переиграл Янника Синнера в финале хардового мейджора в Нью-Йорке
7 сентября испанский теннисист Карлос Алькарас переиграл итальянца Янника Синнера в финале Открытого чемпионата США 2025.
Карлитос одолела соперника со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Это была 15-я встреча Синнера и Алькараса, испанец одержал 10-ю победу на уровне Тура.
Алькарас во второй раз в карьере завоевал трофей US Open. Всего у Карлоса теперь шесть титулов на Grand Slam.
Sport.ua собрал самые интересные рекорды и достижения, которые покорились Алькарасу на US Open 2025!
- 1. Алькарас стал всего лишь третьим игроком в Открытой эре, который выиграл несколько титулов в мужском одиночном разряде на US Open до достижения 23 лет
Ранее это удавалось только Джону Макинрою и Питу Сампрасу.
- 2. Алькарас сравнялся по количеству трофеев Grand Slam до 23 лет с Рафаэлем Надалем
В Открытой эре только Бьорн Борг (7) завоевал больше титулов в мужском одиночном разряде до этого возраста.
- 3. Алькарас в 22 года и 111 дней теперь является самым молодым игроком в Открытой эре, победившим нескольких действующих чемпионов мужского одиночного разряда в финалах Grand Slam.
И первым, кто добился этого с 2011 года, когда это сделал Новак Джокович. Победитель.
- 4. С 1973 года Карлос Алькарас стал всего лишь вторым игроком, победившим первую ракетку мира ATP в нескольких финалах Grand Slam за один сезон.
Впервые это сделал Рафаэль Надаль, который обыграл Роджера Федерера на Ролан Гаррос и Уимблдоне в 2008 году.
- 5. Алькарас стал самым молодым теннисистом, имеющим в своем активе несколько Grand Slam на каждом из трех покрытий, и всего четвертым в Открытой эре (по два на US Open, Ролан Гаррос и Уимблдоне).
Матс Виландер (два трофея в сумме US Open + Aus Open, три трофея Ролан Гаррос, два трофея Уимблдона), Рафаэль Надаль (шесть трофеев в сумме US Open + Aus Open, 14 трофеев Ролан Гаррос, 2 трофея Уимблдона), Новак Джокович(14 трофеев в сумме US Open + Aus Open, три трофея Ролан Гаррос и семь трофеев Уимблдона).
- 6. Алькарас установил рекорд по наименьшему количеству брейк-пойнтов на своей подаче за весь Grand Slam – 10.
Он превзошел Пита Сампраса и Роджера Федерера, у которых было по 12 брейк-поинтов на US Open-1993 и Уимблдоне-2006 соответственно
- 7. Алькарас стал вторым теннисистом в истории по наименьшему количеству отданных подач на Grand Slam – три.
Рекорд принадлежит Питу Сампрасу – две подачи на Уимблдоне-1997. Алькарас обошел Федерера (четыре – на Уимблдоне-2006 и четыре на Уимблдоне-2017) и Надаля (четыре на US Open 2013)
- 8. С момента перехода US Open на хард в 1978 году Алькарас стал первым игроком, выигравшим несколько титулов GS на всех трех покрытиях до достижения 23 лет.
