«Не можешь ничего сделать». В Баварии высказались о трансферах клуба

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал трансферную кампанию клуба:

«Мы решили не заключать постоянных контрактов после Луиса Диаса, так как должны обращать внимание на финансовую ситуацию».

«Барселона – лучший пример того, что происходит, когда ты только покупаешь, покупаешь, покупаешь, а потом оказываешься с долгами в 1,2 миллиарда евро и не можешь ничего сделать».

