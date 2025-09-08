Германия08 сентября 2025, 10:31 |
248
0
«Не можешь ничего сделать». В Баварии высказались о трансферах клуба
Ули Хенесс привел в пример «Барселону»
08 сентября 2025, 10:31 |
248
0
Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал трансферную кампанию клуба:
«Мы решили не заключать постоянных контрактов после Луиса Диаса, так как должны обращать внимание на финансовую ситуацию».
«Барселона – лучший пример того, что происходит, когда ты только покупаешь, покупаешь, покупаешь, а потом оказываешься с долгами в 1,2 миллиарда евро и не можешь ничего сделать».
Ранее Ули Хенесс прокомментировал трансфер Вольтемаде в «Ньюкасл».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 08 сентября 2025, 06:55 0
Американец о критиках его боя с Тайсоном
Футбол | 08 сентября 2025, 07:08 11
Экс-тренер дал совет Ярмоленко
Футбол | 08.09.2025, 10:19
Футбол | 08.09.2025, 09:27
Бокс | 08.09.2025, 08:24
Комментарии 0
Популярные новости
07.09.2025, 03:55 3
07.09.2025, 09:05
07.09.2025, 07:27 249
06.09.2025, 11:03 31
06.09.2025, 08:25 28
07.09.2025, 00:02 1
06.09.2025, 13:19 1