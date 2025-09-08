Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 сентября 2025, 10:31
«Не можешь ничего сделать». В Баварии высказались о трансферах клуба

Ули Хенесс привел в пример «Барселону»

«Не можешь ничего сделать». В Баварии высказались о трансферах клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Ули Хенесс

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал трансферную кампанию клуба:

«Мы решили не заключать постоянных контрактов после Луиса Диаса, так как должны обращать внимание на финансовую ситуацию».

«Барселона – лучший пример того, что происходит, когда ты только покупаешь, покупаешь, покупаешь, а потом оказываешься с долгами в 1,2 миллиарда евро и не можешь ничего сделать».

Ранее Ули Хенесс прокомментировал трансфер Вольтемаде в «Ньюкасл».

