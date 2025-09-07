Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Ему просто повезло». В Баварии высказались о дорогостоящем форварде
Германия
07 сентября 2025, 21:50 | Обновлено 07 сентября 2025, 22:25
Ули Хенесс прокомментировал переход Ника Вольтемаде из «Штутгарта» в «Ньюкасл»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Вольтемаде

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал переход немецкого форварда Ника Вольтемаде из «Штутгарта» в «Ньюкасл»:

«Ему просто повезло. Вольтемаде не стоит 90 миллионов. Это произошло только благодаря деньгам, поступающим из Саудовской Аравии».

Ник Вольтемаде перешел в «Ньюкасл» из «Штутгарта» этим летом а 90 миллионов евро. В прошедшем сезон он провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 17 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Довбик привлекает внимание «Ньюкасла».

Ули Хенесс Бавария Ник Вольтемаде Штутгарт Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Даниил Кирияка Источник: Bayern & Germany
ivankondrat96
У футболі, та і житті загалом, без везіння дуже важко)
