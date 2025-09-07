«Ему просто повезло». В Баварии высказались о дорогостоящем форварде

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал переход немецкого форварда Ника Вольтемаде из «Штутгарта» в «Ньюкасл»:

«Ему просто повезло. Вольтемаде не стоит 90 миллионов. Это произошло только благодаря деньгам, поступающим из Саудовской Аравии».

Ник Вольтемаде перешел в «Ньюкасл» из «Штутгарта» этим летом а 90 миллионов евро. В прошедшем сезон он провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 17 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Довбик привлекает внимание «Ньюкасла».