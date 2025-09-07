Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник: Довбик может покинуть Рому зимой, на него претендуют клубы АПЛ
Италия
07 сентября 2025, 09:54
Источник: Довбик может покинуть Рому зимой, на него претендуют клубы АПЛ

За Артёмом продолжают следить Ньюкасл и Лидс

Источник: Довбик может покинуть Рому зимой, на него претендуют клубы АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщает OnTheMinute.com.

По информации источника, 28-летним нападающим римлян все еще интересуются английские «Ньюкасл» и «Лидс». Они намерены продолжить следить за украинцем и рассматривают возможность его подписания в январе 2026 года.

Отмечается, что сам Довбик планирует убедить главного тренера «Ромы» Джан Пьеро Гасперини в том, что он достоин быть игроком стартового состава. Однако пока будущее Артема остается неопределенным.

Ранее Гасперини подтвердил, что хотел избавиться от Довбика.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
MCD-MEL
По грі з французами, думаю Добвику краще спробувати самбо....
Burevestnik
брехня
vitaha33
Нюкасл неварто, там Вісса перейшов, є ще Осула. Аот Лід досить хороший варіант 
