Источник: Довбик может покинуть Рому зимой, на него претендуют клубы АПЛ

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщает OnTheMinute.com.

По информации источника, 28-летним нападающим римлян все еще интересуются английские «Ньюкасл» и «Лидс». Они намерены продолжить следить за украинцем и рассматривают возможность его подписания в январе 2026 года.

Отмечается, что сам Довбик планирует убедить главного тренера «Ромы» Джан Пьеро Гасперини в том, что он достоин быть игроком стартового состава. Однако пока будущее Артема остается неопределенным.

Ранее Гасперини подтвердил, что хотел избавиться от Довбика.