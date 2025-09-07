Источник: Довбик может покинуть Рому зимой, на него претендуют клубы АПЛ
За Артёмом продолжают следить Ньюкасл и Лидс
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщает OnTheMinute.com.
По информации источника, 28-летним нападающим римлян все еще интересуются английские «Ньюкасл» и «Лидс». Они намерены продолжить следить за украинцем и рассматривают возможность его подписания в январе 2026 года.
Отмечается, что сам Довбик планирует убедить главного тренера «Ромы» Джан Пьеро Гасперини в том, что он достоин быть игроком стартового состава. Однако пока будущее Артема остается неопределенным.
Ранее Гасперини подтвердил, что хотел избавиться от Довбика.
