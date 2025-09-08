Без Сватка справились. Остин оформил минимальную победу в MLS

Ночью, 8 сентября, состоялся матч очередного тура MLS между клубами «Спортинг Канзас-Сити» и «Остин».

Встречу принимала арена «Children's Mercy Park» в Канзас-Сити. Футбольное противостояние обслуживал украинский арбитр Сергей Бойко.

Гости вышли на поле без украинского защитника Александра Сватка, который вместе со сборной Украины готовится к выезду в Баку на игру с Азербайджаном.

Первыми в матче отличились хозяева, однако «Остин» отыгрался и записал себе в актив три очка – 2:1.

MLS. 8 сентября

«Спортинг Канзас-Сити» – «Остин» – 2:1

Голы: Йовелич, 16 (пен.) – Вулфф, 37, Фодри, 82

Фотогалерея матча: