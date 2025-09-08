Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Без Сватка справились. Остин оформил минимальную победу в MLS
МЛС США
Спортинг Канзас-Сити
08.09.2025 02:00 – FT 1 : 2
Остин
Major League Soccer
08 сентября 2025, 07:28 | Обновлено 08 сентября 2025, 07:30
47
0

Без Сватка справились. Остин оформил минимальную победу в MLS

Команда нанесла поражение «Спортинг Канзас-Сити» на их же поле

08 сентября 2025, 07:28 | Обновлено 08 сентября 2025, 07:30
47
0
Без Сватка справились. Остин оформил минимальную победу в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

Ночью, 8 сентября, состоялся матч очередного тура MLS между клубами «Спортинг Канзас-Сити» и «Остин».

Встречу принимала арена «Children's Mercy Park» в Канзас-Сити. Футбольное противостояние обслуживал украинский арбитр Сергей Бойко.

Гости вышли на поле без украинского защитника Александра Сватка, который вместе со сборной Украины готовится к выезду в Баку на игру с Азербайджаном.

Первыми в матче отличились хозяева, однако «Остин» отыгрался и записал себе в актив три очка – 2:1.

MLS. 8 сентября

«Спортинг Канзас-Сити» – «Остин» – 2:1

Голы: Йовелич, 16 (пен.) – Вулфф, 37, Фодри, 82

Фотогалерея матча:

Спортинг Канзас-Сити Остин (MLS) Major League Soccer (MLS) Александр Сваток Сергей Бойко
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
