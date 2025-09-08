Без Сватка справились. Остин оформил минимальную победу в MLS
Команда нанесла поражение «Спортинг Канзас-Сити» на их же поле
Ночью, 8 сентября, состоялся матч очередного тура MLS между клубами «Спортинг Канзас-Сити» и «Остин».
Встречу принимала арена «Children's Mercy Park» в Канзас-Сити. Футбольное противостояние обслуживал украинский арбитр Сергей Бойко.
Гости вышли на поле без украинского защитника Александра Сватка, который вместе со сборной Украины готовится к выезду в Баку на игру с Азербайджаном.
Первыми в матче отличились хозяева, однако «Остин» отыгрался и записал себе в актив три очка – 2:1.
MLS. 8 сентября
«Спортинг Канзас-Сити» – «Остин» – 2:1
Голы: Йовелич, 16 (пен.) – Вулфф, 37, Фодри, 82
Фотогалерея матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Семья легенды футбола не может поделить квартиру
В этот раз соперники смогли создать реальное сопротивление только в первом сете