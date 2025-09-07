Де Брюйне обошел Азара в списке бомбардиров сборной Бельгии
Впереди него только Ромелу Лукаку. Сколько забитых мячей?
В матче группы J отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Бельгия дома победила Казахстан со счетом 6:0.
Одним из героев встречи стал 34-летний Кевин Де Брюйне, который забил 2 гола и отдал результативную передачу.
Эти забитые мячи позволили бельгийскому полузащитнику выйти на второе место в списке бомбардиров в истории сборной Бельгии (34 гола).
Лучшие бомбардиры в истории сборной Бельгии:
- 89 – Ромелу Лукаку
- 34 – Кевин Де Брюйне
- 33 – Эден Азар
- 30 – Пол Ван Химст
- 29 – Бернард Ворхоф
- 29 – Марк Вильмотс
- 28 – Джеф Мермас
- 27 – Миши Батшуаи
- 26 – Роберт Де Вен
- 26 – Раймонд Брейне
