  4. Де Брюйне обошел Азара в списке бомбардиров сборной Бельгии
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 23:58 | Обновлено 08 сентября 2025, 00:01
90
0

Де Брюйне обошел Азара в списке бомбардиров сборной Бельгии

Впереди него только Ромелу Лукаку. Сколько забитых мячей?

90
0
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче группы J отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Бельгия дома победила Казахстан со счетом 6:0.

Одним из героев встречи стал 34-летний Кевин Де Брюйне, который забил 2 гола и отдал результативную передачу.

Эти забитые мячи позволили бельгийскому полузащитнику выйти на второе место в списке бомбардиров в истории сборной Бельгии (34 гола).

Лучшие бомбардиры в истории сборной Бельгии:

  • 89 – Ромелу Лукаку
  • 34 – Кевин Де Брюйне
  • 33 – Эден Азар
  • 30 – Пол Ван Химст
  • 29 – Бернард Ворхоф
  • 29 – Марк Вильмотс
  • 28 – Джеф Мермас
  • 27 – Миши Батшуаи
  • 26 – Роберт Де Вен
  • 26 – Раймонд Брейне
