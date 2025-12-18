ГВАРДИОЛА: «Даже слепой увидит, какой он исключительный игрок»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высоко оценил игру полузащитника Райана Шерки в матче против «Брентфорда» в 1/4 финала Кубка английской лиги (2:0).

Французский футболист открыл счет на 32-й минуте точным ударом из-за пределов штрафной в девятку.

«Вблизи штрафной площади соперника он проявляет себя как исключительный игрок. Это был фантастический гол, и даже слепой человек может понять, что он исключительный футболист – для этого не обязательно быть журналистом или тренером.

Я много раз видел, как Фил [Фоден] забивал такие голы, а Кевин [де Брюйне] делал это раньше, поэтому я рад, что счет был открыт именно так», – отметил Гвардиола.