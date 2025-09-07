Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Гвардиола приехал в Нью-Йорк на финал US Open Синнер – Алькарас
US Open
07 сентября 2025, 22:27
ФОТО. Гвардиола приехал в Нью-Йорк на финал US Open Синнер – Алькарас

7 сентября Янник и Карлос играют за трофей мейджора в США

ФОТО. Гвардиола приехал в Нью-Йорк на финал US Open Синнер – Алькарас
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

7 сентября проходит финальный матч Открытого чемпионата США 2025 в мужском одиночном разряде между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

В Нью-Йорк на решающий поединок US Open приехал тренер английского футбольного клуба Манчестер Сити Пеп Гвардиола. Сейчас в футболе – перерыв на сборные, игроки выступают в квалификации чемпионата мира 2026 за свои сборные, поэтому коучи клубов могут отдохнуть.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

На матче Синнера и Алькараса также присутствует президент США Дональд Трамп. Из-за визита Трампа встреча Янника и Карлоса стартовала практически на час позже.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча Синнер – Алькарас!

По теме:
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Президент США Дональд Трамп прибыл на финал US Open Синнер – Алькарас
Дополнительные меры безопасности. Старт финала US Open отложен из-за Трампа
Пеп Гвардиола фото Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
