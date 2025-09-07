ФОТО. Гвардиола приехал в Нью-Йорк на финал US Open Синнер – Алькарас
7 сентября Янник и Карлос играют за трофей мейджора в США
7 сентября проходит финальный матч Открытого чемпионата США 2025 в мужском одиночном разряде между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.
В Нью-Йорк на решающий поединок US Open приехал тренер английского футбольного клуба Манчестер Сити Пеп Гвардиола. Сейчас в футболе – перерыв на сборные, игроки выступают в квалификации чемпионата мира 2026 за свои сборные, поэтому коучи клубов могут отдохнуть.
На матче Синнера и Алькараса также присутствует президент США Дональд Трамп. Из-за визита Трампа встреча Янника и Карлоса стартовала практически на час позже.
Поединок состоится 7 сентября и начнется ориентировочно в 21:00 по Киеву
