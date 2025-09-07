ФОТО. Президент США Дональд Трамп прибыл на финал US Open Синнер – Алькарас

7 сентября на Открытом чемпионате США 2025 начнется финальный матч в мужском одиночном разряде.

Ориентировочно в 21:30 по Киеву на корт имени Артура Эша выйдут Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2).

Решающий поединок US Open посетит президент США Дональд Трамп. Он уже прибыл на арену.

Из-за дополнительных мер безопасности в связи с приездом Трампа старт финала был перенесен на пол часа (изначально игра должна была начаться в 21:00 по Киеву).

Финал US Open между Синнером и Алькарасом будет сыгран под закрытой крышей.

