ФОТО. Президент США Дональд Трамп прибыл на финал US Open Синнер – Алькарас
Янник и Карлос начнут решающий поединок мейджора в Нью-Йорке в 21:30 по Киеву
7 сентября на Открытом чемпионате США 2025 начнется финальный матч в мужском одиночном разряде.
Ориентировочно в 21:30 по Киеву на корт имени Артура Эша выйдут Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2).
Решающий поединок US Open посетит президент США Дональд Трамп. Он уже прибыл на арену.
Из-за дополнительных мер безопасности в связи с приездом Трампа старт финала был перенесен на пол часа (изначально игра должна была начаться в 21:00 по Киеву).
Финал US Open между Синнером и Алькарасом будет сыгран под закрытой крышей.
