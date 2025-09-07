С голами легионеров. Полесье и Колос провели товарищеский матч

Команды УПЛ во время международной паузы провели товарищеские матчи. В воскресенье, 7 сентября, «Полесье» сыграло с «Колосом».

«Полесье» и «Колос» заполнили паузу в чемпионате контрольным матчем. Команды сыграли в Житомире.

По взаимной договоренности команды сыграли четыре тайма по 30 минут. Первая половина матча прошла без забитых голов.

В третьем отрезке матча забил «Колос». Первый гол за клуб забил Ибрахим Кане.

«Полесье» отыгралось в заключительной четверти матча. Автором гола стал Джерри Йока.

Товарищеский матч. 7 сентября. Житомир

«Полесье» – «Колос» – 1:1

Голи: Йока – Кане

Колос: Мацапура, Бондаренко, Бурда, Цуриков, Козик, Теллес, А.Красничи, Алефиренко, Ррапай, Демченко, Третьяков.

Замены: Пузанков, Понедельник, Рухадзе, Оевуси, Безручук, Бенисенко, Салабай, Шершень, Кане, Калинкин, Комарениц.

Инфографика