Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С голами легионеров. Полесье и Колос провели товарищеский матч
Товарищеские матчи
Полесье
07.09.2025 16:00 – FT 1 : 1
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 сентября 2025, 19:17 | Обновлено 07 сентября 2025, 19:39
377
0

С голами легионеров. Полесье и Колос провели товарищеский матч

За Колос дебютным голом отличился Ибрахим Кане

07 сентября 2025, 19:17 | Обновлено 07 сентября 2025, 19:39
377
0
С голами легионеров. Полесье и Колос провели товарищеский матч
ФК Полесье

Команды УПЛ во время международной паузы провели товарищеские матчи. В воскресенье, 7 сентября, «Полесье» сыграло с «Колосом».

«Полесье» и «Колос» заполнили паузу в чемпионате контрольным матчем. Команды сыграли в Житомире.

По взаимной договоренности команды сыграли четыре тайма по 30 минут. Первая половина матча прошла без забитых голов.

В третьем отрезке матча забил «Колос». Первый гол за клуб забил Ибрахим Кане.

«Полесье» отыгралось в заключительной четверти матча. Автором гола стал Джерри Йока.

Товарищеский матч. 7 сентября. Житомир

«Полесье» – «Колос» – 1:1

Голи: Йока – Кане

Колос: Мацапура, Бондаренко, Бурда, Цуриков, Козик, Теллес, А.Красничи, Алефиренко, Ррапай, Демченко, Третьяков.

Замены: Пузанков, Понедельник, Рухадзе, Оевуси, Безручук, Бенисенко, Салабай, Шершень, Кане, Калинкин, Комарениц.

Инфографика

По теме:
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Вау
Суркис давал втрое меньше. Хавбек из Косова был близок к контракту с Динамо
Эпицентр – ЛНЗ – 3:1. Взяли реванш в спарринге. Видео голов и обзор матча
товарищеские матчи Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка Полесье - Колос Джери Йока Ибрахим Кане
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Футболист Барселоны обвинил Диснейленд в расизме. Что случилось?
Футбол | 07 сентября 2025, 18:52 1
ФОТО. Футболист Барселоны обвинил Диснейленд в расизме. Что случилось?
ФОТО. Футболист Барселоны обвинил Диснейленд в расизме. Что случилось?

Рафинья возмущен игнорированием его сына

Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
Футбол | 07 сентября 2025, 00:21 3
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии

Тибо порекомендовал кандидатуру Франа Гонсалеса

В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
Футбол | 07.09.2025, 07:27
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
«Ребров должен был год назад уйти». Реакция фанов на матч сборной Украины
Футбол | 07.09.2025, 13:42
«Ребров должен был год назад уйти». Реакция фанов на матч сборной Украины
«Ребров должен был год назад уйти». Реакция фанов на матч сборной Украины
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Теннис | 07.09.2025, 00:55
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
06.09.2025, 07:33 2
Бокс
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
05.09.2025, 19:23 6
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 90
Футбол
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
06.09.2025, 00:45 7
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 54
Футбол
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 27
Война
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем