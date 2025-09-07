Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пока играют сборные. Полесье и Колос проводят товарищеский матч
Товарищеские матчи
Полесье
07.09.2025 16:00 – 45+ 0 : 0
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 сентября 2025, 15:26 |
217
0

Пока играют сборные. Полесье и Колос проводят товарищеский матч

Поединок пройдет в Житомире и начнется в 16:00

07 сентября 2025, 15:26 |
217
0
Пока играют сборные. Полесье и Колос проводят товарищеский матч
ФК Полесье

Команды УПЛ во время международной паузы проводят товарищеские матчи. В воскресенье, 7 сентября, «Полесье» сыграет с «Колосом».

Команды уже успели встретиться в новом сезоне. Поединок второго тура УПЛ также проходил в Житомире. «Колос» одержал победу со счетом 1:0. Единственный мяч в том поединке на 47-й минуте забил Юрий Климчук.

Кроме поражения от «Колоса», «Полесье» проиграло ЛНЗ и «Динамо». Есть в активе команды Руслана Ротаня и победа над «Карпатами» в стартовом туре.

«Колос» в турнирной таблице идет на третьем месте. Команда обыграла «Кривбасс», «Полесье» и «Эпицентр», а также сыграла вничью с «Карпатами».

Поединок пройдет в Житомире. Начало матча в 16:00. Трансляция не запланирована.

По теме:
БК Днепр одержал уверенную победу в товарняке со словацким клубом
Результативный матч. Шахтер U-19 и Полесье U-19 провели спарринг
Полесье оштрафовало голкипера за лишний вес. Он назвал сумму штрафа
Полесье Житомир Полесье - Колос товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Футбол | 06 сентября 2025, 20:23 39
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб

На футболиста претендовал «Марсель»

ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
Бокс | 07 сентября 2025, 07:05 12
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой

Александр получил отсрочку на 90 дней

СУДАКОВ: «Нелюди. Жена с ребенком и мамой в этот момент были дома»
Война | 07.09.2025, 15:58
СУДАКОВ: «Нелюди. Жена с ребенком и мамой в этот момент были дома»
СУДАКОВ: «Нелюди. Жена с ребенком и мамой в этот момент были дома»
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
Футбол | 07.09.2025, 07:27
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
«Ребров должен был год назад уйти». Реакция фанов на матч сборной Украины
Футбол | 07.09.2025, 13:42
«Ребров должен был год назад уйти». Реакция фанов на матч сборной Украины
«Ребров должен был год назад уйти». Реакция фанов на матч сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
06.09.2025, 05:24 6
Футбол
Легенда бокса из Британии: «Усик? Он не выстоит против него, это ошибка»
Легенда бокса из Британии: «Усик? Он не выстоит против него, это ошибка»
06.09.2025, 04:08 1
Бокс
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 302
Футбол
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
06.09.2025, 07:30 53
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 55
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
06.09.2025, 00:07 14
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 90
Футбол
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
06.09.2025, 21:54 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем