Пока играют сборные. Полесье и Колос проводят товарищеский матч

Команды УПЛ во время международной паузы проводят товарищеские матчи. В воскресенье, 7 сентября, «Полесье» сыграет с «Колосом».

Команды уже успели встретиться в новом сезоне. Поединок второго тура УПЛ также проходил в Житомире. «Колос» одержал победу со счетом 1:0. Единственный мяч в том поединке на 47-й минуте забил Юрий Климчук.

Кроме поражения от «Колоса», «Полесье» проиграло ЛНЗ и «Динамо». Есть в активе команды Руслана Ротаня и победа над «Карпатами» в стартовом туре.

«Колос» в турнирной таблице идет на третьем месте. Команда обыграла «Кривбасс», «Полесье» и «Эпицентр», а также сыграла вничью с «Карпатами».

Поединок пройдет в Житомире. Начало матча в 16:00. Трансляция не запланирована.