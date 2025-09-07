Пока играют сборные. Полесье и Колос проводят товарищеский матч
Поединок пройдет в Житомире и начнется в 16:00
Команды УПЛ во время международной паузы проводят товарищеские матчи. В воскресенье, 7 сентября, «Полесье» сыграет с «Колосом».
Команды уже успели встретиться в новом сезоне. Поединок второго тура УПЛ также проходил в Житомире. «Колос» одержал победу со счетом 1:0. Единственный мяч в том поединке на 47-й минуте забил Юрий Климчук.
Кроме поражения от «Колоса», «Полесье» проиграло ЛНЗ и «Динамо». Есть в активе команды Руслана Ротаня и победа над «Карпатами» в стартовом туре.
«Колос» в турнирной таблице идет на третьем месте. Команда обыграла «Кривбасс», «Полесье» и «Эпицентр», а также сыграла вничью с «Карпатами».
Поединок пройдет в Житомире. Начало матча в 16:00. Трансляция не запланирована.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На футболиста претендовал «Марсель»
Александр получил отсрочку на 90 дней