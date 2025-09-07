Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
ФОТО. Футболист Барселоны обвинил Диснейленд в расизме. Что случилось?

Рафинья возмущен игнорированием его сына

ФОТО. Футболист Барселоны обвинил Диснейленд в расизме. Что случилось?
Instagram. Рафинья с сыном

Скандал Рафиньи в Диснейленде получил продолжение.

Игрок «Барселоны» резко раскритиковал парк после того, как аниматор проигнорировал его маленького сына. Футболист назвал это проявлением расизма и написал в соцсетях, что сотрудники унижают детей вместо того, чтобы дарить им радость.

«Всех белых детей обняли, а моего сына – нет. Он всего лишь хотел поздороваться и обняться», — заявил Рафинья, добавив оскорбления в адрес конкретного работника.

Позже ситуация разрешилась: сын футболиста все-таки поиграл с Микки Маусом, а жена опубликовала видео с подписью «Он счастлив».

