ФОТО. Футболист Барселоны обвинил Диснейленд в расизме. Что случилось?

Скандал Рафиньи в Диснейленде получил продолжение.

Игрок «Барселоны» резко раскритиковал парк после того, как аниматор проигнорировал его маленького сына. Футболист назвал это проявлением расизма и написал в соцсетях, что сотрудники унижают детей вместо того, чтобы дарить им радость.

«Всех белых детей обняли, а моего сына – нет. Он всего лишь хотел поздороваться и обняться», — заявил Рафинья, добавив оскорбления в адрес конкретного работника.

Позже ситуация разрешилась: сын футболиста все-таки поиграл с Микки Маусом, а жена опубликовала видео с подписью «Он счастлив».