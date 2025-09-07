ФОТО. Футболист Барселоны обвинил Диснейленд в расизме. Что случилось?
Рафинья возмущен игнорированием его сына
Скандал Рафиньи в Диснейленде получил продолжение.
Игрок «Барселоны» резко раскритиковал парк после того, как аниматор проигнорировал его маленького сына. Футболист назвал это проявлением расизма и написал в соцсетях, что сотрудники унижают детей вместо того, чтобы дарить им радость.
«Всех белых детей обняли, а моего сына – нет. Он всего лишь хотел поздороваться и обняться», — заявил Рафинья, добавив оскорбления в адрес конкретного работника.
Позже ситуация разрешилась: сын футболиста все-таки поиграл с Микки Маусом, а жена опубликовала видео с подписью «Он счастлив».
🚨📢 Raphinha on IG “I understand employees are often tired, but why were all the white children embraced and my son wasn’t?”— Ballon D'or Salah (@ballondorSALAH) September 5, 2025
Must be heartbreaking as a parent. @DisneylandParis any comments on the footage? pic.twitter.com/yHoox4vdM9
