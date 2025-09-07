Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала четырех легионеров
Украина. Премьер лига
07 сентября 2025, 17:32 |
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала четырех легионеров

«Горожане» усилили состав второй команды

ФК Александрия.

Александрия официально объявила о подписании четырех легионеров, которые усилят вторую команду «горожан», выступающую во Второй лиге Украины.

По официальной информации, новичками Александрии стали: Абдулмаджид Мухаммед Ибрагим, Эммануэль Арнизе Анайо, Кельвин Арнизе Дайко и Даниэль Гасену.

«Добро пожаловать в клуб! Желаем вам безудержной жажды победы и уверенности в каждом шаге! 🖤💛💚», – лаконично говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Александрия определилась с будущим Нестеренко

Александрия трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Александрия
