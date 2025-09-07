Украина. Премьер лига07 сентября 2025, 17:32 |
1187
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала четырех легионеров
«Горожане» усилили состав второй команды
07 сентября 2025, 17:32 |
1187
0
Александрия официально объявила о подписании четырех легионеров, которые усилят вторую команду «горожан», выступающую во Второй лиге Украины.
По официальной информации, новичками Александрии стали: Абдулмаджид Мухаммед Ибрагим, Эммануэль Арнизе Анайо, Кельвин Арнизе Дайко и Даниэль Гасену.
«Добро пожаловать в клуб! Желаем вам безудержной жажды победы и уверенности в каждом шаге! 🖤💛💚», – лаконично говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Александрия определилась с будущим Нестеренко
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 07 сентября 2025, 07:05 8
Александр получил отсрочку на 90 дней
Хоккей | 07 сентября 2025, 15:14 4
Мест, где можно играть в хоккей, в Украине и без того мало
Футбол | 06.09.2025, 20:23
Футбол | 07.09.2025, 17:27
Футбол | 06.09.2025, 20:34
Комментарии 0
Популярные новости
06.09.2025, 00:23 3
06.09.2025, 11:03 26
05.09.2025, 20:31 90
05.09.2025, 23:36 302
07.09.2025, 03:55 3
06.09.2025, 12:31 54
06.09.2025, 08:25 24
06.09.2025, 07:30 53