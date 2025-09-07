ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала четырех легионеров

Александрия официально объявила о подписании четырех легионеров, которые усилят вторую команду «горожан», выступающую во Второй лиге Украины.

По официальной информации, новичками Александрии стали: Абдулмаджид Мухаммед Ибрагим, Эммануэль Арнизе Анайо, Кельвин Арнизе Дайко и Даниэль Гасену.

«Добро пожаловать в клуб! Желаем вам безудержной жажды победы и уверенности в каждом шаге! 🖤💛💚», – лаконично говорится в сообщении.

