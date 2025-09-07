Бенфика поддержала Судакова, который пострадал от ракетной атаки рф

В ночь с 6 га 7 сентября 2025 года рф произвела очередной массированный обстрел украинских городов.

Под сильнейшим ударом оказались Киев, Одесса, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье и другие города Украины.

От массированного обстрела пострадал и дом полузащитника национальной сборной Украины и лиссабонской Бенфики Георгия Судакова.

Пресс-служба португальской «Бенфики» поддержала украинского футболиста, опубликовав обращение в своих социальных сетях: «Семья Бенфики с тобой, Георгий ❤️🩹», – говорится в сообщении.