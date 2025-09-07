Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика поддержала Судакова, который пострадал от ракетной атаки рф
Португалия
07 сентября 2025, 16:04 |
1431
0

Бенфика поддержала Судакова, который пострадал от ракетной атаки рф

Дом Георгия потерпел атаку орков

07 сентября 2025, 16:04 |
1431
0
Бенфика поддержала Судакова, который пострадал от ракетной атаки рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В ночь с 6 га 7 сентября 2025 года рф произвела очередной массированный обстрел украинских городов.

Под сильнейшим ударом оказались Киев, Одесса, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье и другие города Украины.

От массированного обстрела пострадал и дом полузащитника национальной сборной Украины и лиссабонской Бенфики Георгия Судакова.

Пресс-служба португальской «Бенфики» поддержала украинского футболиста, опубликовав обращение в своих социальных сетях: «Семья Бенфики с тобой, Георгий ❤️🩹», – говорится в сообщении.

Название

По теме:
СУДАКОВ: «Нелюди. Жена с ребенком и мамой в этот момент были дома»
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
В результате российской ракетной атаки пострадала арена киевского Сокола
Георгий Судаков Бенфика российско-украинская война чемпионат Португалии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Германия – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 07 сентября 2025, 16:22 0
Германия – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Германия – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 7 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
Футбол | 06 сентября 2025, 18:59 2
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель

В ПСЖ недовольны отношением к своей звезде

Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Теннис | 07.09.2025, 00:55
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
Футбол | 07.09.2025, 07:27
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
«Ребров должен был год назад уйти». Реакция фанов на матч сборной Украины
Футбол | 07.09.2025, 13:42
«Ребров должен был год назад уйти». Реакция фанов на матч сборной Украины
«Ребров должен был год назад уйти». Реакция фанов на матч сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 302
Футбол
Легенда бокса из Британии: «Усик? Он не выстоит против него, это ошибка»
Легенда бокса из Британии: «Усик? Он не выстоит против него, это ошибка»
06.09.2025, 04:08 1
Бокс
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
05.09.2025, 19:23 6
Футбол
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
06.09.2025, 21:54 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 55
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
07.09.2025, 03:55 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем