Полузащитник национальной сборной Украины и лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков прокомментировал удар россиян по своему дому в Киеве:

«Так выглядит мой дом после сегодняшней ночи. Прилет шахида. Жена с ребенком и мамой в этот момент были дома. Нелюди из соседней страны напишут, что в моем доме хранят военную технику».

В сезоне 2024/25 Георгий Судаков провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.