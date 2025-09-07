Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина
07 сентября 2025, 15:58 |
СУДАКОВ: «Нелюди. Жена с ребенком и мамой в этот момент были дома»

Полузащитник «Бенфики» прокомментировал удар россиян по своему дому

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник национальной сборной Украины и лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков прокомментировал удар россиян по своему дому в Киеве:

«Так выглядит мой дом после сегодняшней ночи. Прилет шахида. Жена с ребенком и мамой в этот момент были дома. Нелюди из соседней страны напишут, что в моем доме хранят военную технику».

В сезоне 2024/25 Георгий Судаков провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

По теме:
Бенфика поддержала Судакова, который пострадал от ракетной атаки рф
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
В результате российской ракетной атаки пострадала арена киевского Сокола
Дмитрий Вус
cаша зардунов
Звичайний фашизм
Ответить
