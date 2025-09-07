Украина07 сентября 2025, 15:58 |
1295
1
СУДАКОВ: «Нелюди. Жена с ребенком и мамой в этот момент были дома»
Полузащитник «Бенфики» прокомментировал удар россиян по своему дому
07 сентября 2025, 15:58 |
1295
1
Полузащитник национальной сборной Украины и лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков прокомментировал удар россиян по своему дому в Киеве:
«Так выглядит мой дом после сегодняшней ночи. Прилет шахида. Жена с ребенком и мамой в этот момент были дома. Нелюди из соседней страны напишут, что в моем доме хранят военную технику».
В сезоне 2024/25 Георгий Судаков провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 07 сентября 2025, 12:45 1
Алексею Розенталю было 34 года
Футбол | 07 сентября 2025, 07:55 16
Семья легенды футбола не может поделить квартиру
Бокс | 06.09.2025, 21:54
Футбол | 06.09.2025, 20:34
Футбол | 07.09.2025, 10:02
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Звичайний фашизм
Популярные новости
06.09.2025, 07:33 2
06.09.2025, 00:23 3
05.09.2025, 19:23 6
06.09.2025, 11:03 25
05.09.2025, 23:36 302
06.09.2025, 07:30 53
06.09.2025, 12:31 55
06.09.2025, 08:25 24