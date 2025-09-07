В Португалии сыграли пропущенный матч. Почему встречу ранее перенесли?
Габриэл Силва с пенальти принес победу Санта-Кларе в игре с Эшторилом
6 сентября 2025 года Эшторил принимал Санта-Клару в матче 3-го тура чемпионата Португалии.
Матч завершился минимальной победой гостей (1:0), Габриел Силва реализовал пенальти на 53-й минуте.
Матч ранее был перенесен с запланированной даты 23 августа на 6 сентября. Причина – выступление Санта-Клары в квалификации Лиги конференций УЕФА.
Клуб боролся за выход в основной раунд и нуждался в переносе матчей на внутренней арене для концентрации на еврокубковой кампании.
Однако Санта-Клара не пробилась в групповую стадию ЛК, уступив в Q4 ирландскому Шемрок Роверс (1:2, 0:0).
Чемпионат Португалии
3-й тур, 6 сентября. Перенесенный матч
Эшторил – Санта-Клара – 0:1
Гол: Габриел Силва, 53 (пен)
Видео гола и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|13.09.25 20:00 Порту - Насьонал30.08.25 Спортинг Лиссабон 1:2 Порту24.08.25 Порту 4:0 Каза Пия18.08.25 Жил Висенте 0:2 Порту11.08.25 Порту 3:0 Витория Гимараеш
|12
|2
|Фамаликау
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|13.09.25 22:30 Фамаликау - Спортинг Лиссабон30.08.25 АВС 0:1 Фамаликау24.08.25 Фамаликау 0:0 Жил Висенте16.08.25 Тондела 0:1 Фамаликау10.08.25 Фамаликау 3:0 Санта Клара
|10
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|13.09.25 22:30 Фамаликау - Спортинг Лиссабон30.08.25 Спортинг Лиссабон 1:2 Порту23.08.25 Насьонал 1:4 Спортинг Лиссабон17.08.25 Спортинг Лиссабон 6:0 Арока08.08.25 Каза Пия 0:2 Спортинг Лиссабон
|9
|4
|Бенфика
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|12.09.25 22:15 Бенфика - Санта Клара31.08.25 Алверка 1:2 Бенфика23.08.25 Бенфика 3:0 Тондела16.08.25 Эштрела Амадора 0:1 Бенфика
|9
|5
|Морейренсе
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|13.09.25 17:30 Морейренсе - Риу Аве29.08.25 Жил Висенте 2:0 Морейренсе23.08.25 Морейренсе 2:0 Витория Гимараеш17.08.25 Санта Клара 0:1 Морейренсе10.08.25 Морейренсе 2:1 Алверка
|9
|6
|Брага
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|14.09.25 22:30 Брага - Жил Висенте31.08.25 Риу Аве 2:2 Брага24.08.25 Брага 2:2 АВС17.08.25 Алверка 0:3 Брага10.08.25 Брага 3:0 Тондела
|8
|7
|Жил Висенте
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|14.09.25 22:30 Брага - Жил Висенте29.08.25 Жил Висенте 2:0 Морейренсе24.08.25 Фамаликау 0:0 Жил Висенте18.08.25 Жил Висенте 0:2 Порту09.08.25 Насьонал 0:2 Жил Висенте
|7
|8
|Арока
|4
|1
|2
|1
|7 - 11
|14.09.25 20:00 Арока - Каза Пия30.08.25 Витория Гимараеш 1:1 Арока23.08.25 Арока 3:3 Риу Аве17.08.25 Спортинг Лиссабон 6:0 Арока09.08.25 Арока 3:1 АВС
|5
|9
|Насьонал
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|13.09.25 20:00 Порту - Насьонал30.08.25 Каза Пия 0:2 Насьонал23.08.25 Насьонал 1:4 Спортинг Лиссабон17.08.25 Риу Аве 1:1 Насьонал09.08.25 Насьонал 0:2 Жил Висенте
|4
|10
|Санта Клара
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|12.09.25 22:15 Бенфика - Санта Клара06.09.25 Эшторил 0:1 Санта Клара31.08.25 Санта Клара 0:0 Эштрела Амадора17.08.25 Санта Клара 0:1 Морейренсе10.08.25 Фамаликау 3:0 Санта Клара
|4
|11
|Витория Гимараеш
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|14.09.25 17:30 Эштрела Амадора - Витория Гимараеш30.08.25 Витория Гимараеш 1:1 Арока23.08.25 Морейренсе 2:0 Витория Гимараеш16.08.25 Витория Гимараеш 3:2 Эшторил11.08.25 Порту 3:0 Витория Гимараеш
|4
|12
|Риу Аве
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|13.09.25 17:30 Морейренсе - Риу Аве31.08.25 Риу Аве 2:2 Брага23.08.25 Арока 3:3 Риу Аве17.08.25 Риу Аве 1:1 Насьонал
|3
|13
|Эштрела Амадора
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|14.09.25 17:30 Эштрела Амадора - Витория Гимараеш31.08.25 Санта Клара 0:0 Эштрела Амадора25.08.25 Эштрела Амадора 2:2 Алверка16.08.25 Эштрела Амадора 0:1 Бенфика11.08.25 Эшторил 1:1 Эштрела Амадора
|3
|14
|Каза Пия
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|14.09.25 20:00 Арока - Каза Пия30.08.25 Каза Пия 0:2 Насьонал24.08.25 Порту 4:0 Каза Пия15.08.25 АВС 0:2 Каза Пия08.08.25 Каза Пия 0:2 Спортинг Лиссабон
|3
|15
|Эшторил
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|13.09.25 17:30 Эшторил - АВС06.09.25 Эшторил 0:1 Санта Клара31.08.25 Тондела 2:2 Эшторил16.08.25 Витория Гимараеш 3:2 Эшторил11.08.25 Эшторил 1:1 Эштрела Амадора
|2
|16
|Алверка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|12.09.25 22:15 Алверка - Тондела31.08.25 Алверка 1:2 Бенфика25.08.25 Эштрела Амадора 2:2 Алверка17.08.25 Алверка 0:3 Брага10.08.25 Морейренсе 2:1 Алверка
|1
|17
|АВС
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|13.09.25 17:30 Эшторил - АВС30.08.25 АВС 0:1 Фамаликау24.08.25 Брага 2:2 АВС15.08.25 АВС 0:2 Каза Пия09.08.25 Арока 3:1 АВС
|1
|18
|Тондела
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|12.09.25 22:15 Алверка - Тондела31.08.25 Тондела 2:2 Эшторил23.08.25 Бенфика 3:0 Тондела16.08.25 Тондела 0:1 Фамаликау10.08.25 Брага 3:0 Тондела
|1
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» рассматривают иск против УАФ
За Артёмом продолжают следить Ньюкасл и Лидс