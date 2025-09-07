Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
Эшторил
06.09.2025 22:30 – FT 0 : 1
Санта Клара
Португалия
07 сентября 2025, 13:03 | Обновлено 07 сентября 2025, 13:18
122
0

В Португалии сыграли пропущенный матч. Почему встречу ранее перенесли?

Габриэл Силва с пенальти принес победу Санта-Кларе в игре с Эшторилом

В Португалии сыграли пропущенный матч. Почему встречу ранее перенесли?
Getty Images/Global Images Ukraine

6 сентября 2025 года Эшторил принимал Санта-Клару в матче 3-го тура чемпионата Португалии.

Матч завершился минимальной победой гостей (1:0), Габриел Силва реализовал пенальти на 53-й минуте.

Матч ранее был перенесен с запланированной даты 23 августа на 6 сентября. Причина – выступление Санта-Клары в квалификации Лиги конференций УЕФА.

Клуб боролся за выход в основной раунд и нуждался в переносе матчей на внутренней арене для концентрации на еврокубковой кампании.

Однако Санта-Клара не пробилась в групповую стадию ЛК, уступив в Q4 ирландскому Шемрок Роверс (1:2, 0:0).

Чемпионат Португалии

3-й тур, 6 сентября. Перенесенный матч

Эшторил – Санта-Клара – 0:1

Гол: Габриел Силва, 53 (пен)

Видео гола и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 4 4 0 0 11 - 1 13.09.25 20:00 Порту - Насьонал30.08.25 Спортинг Лиссабон 1:2 Порту24.08.25 Порту 4:0 Каза Пия18.08.25 Жил Висенте 0:2 Порту11.08.25 Порту 3:0 Витория Гимараеш 12
2 Фамаликау 4 3 1 0 5 - 0 13.09.25 22:30 Фамаликау - Спортинг Лиссабон30.08.25 АВС 0:1 Фамаликау24.08.25 Фамаликау 0:0 Жил Висенте16.08.25 Тондела 0:1 Фамаликау10.08.25 Фамаликау 3:0 Санта Клара 10
3 Спортинг Лиссабон 4 3 0 1 13 - 3 13.09.25 22:30 Фамаликау - Спортинг Лиссабон30.08.25 Спортинг Лиссабон 1:2 Порту23.08.25 Насьонал 1:4 Спортинг Лиссабон17.08.25 Спортинг Лиссабон 6:0 Арока08.08.25 Каза Пия 0:2 Спортинг Лиссабон 9
4 Бенфика 3 3 0 0 6 - 1 12.09.25 22:15 Бенфика - Санта Клара31.08.25 Алверка 1:2 Бенфика23.08.25 Бенфика 3:0 Тондела16.08.25 Эштрела Амадора 0:1 Бенфика 9
5 Морейренсе 4 3 0 1 5 - 3 13.09.25 17:30 Морейренсе - Риу Аве29.08.25 Жил Висенте 2:0 Морейренсе23.08.25 Морейренсе 2:0 Витория Гимараеш17.08.25 Санта Клара 0:1 Морейренсе10.08.25 Морейренсе 2:1 Алверка 9
6 Брага 4 2 2 0 10 - 4 14.09.25 22:30 Брага - Жил Висенте31.08.25 Риу Аве 2:2 Брага24.08.25 Брага 2:2 АВС17.08.25 Алверка 0:3 Брага10.08.25 Брага 3:0 Тондела 8
7 Жил Висенте 4 2 1 1 4 - 2 14.09.25 22:30 Брага - Жил Висенте29.08.25 Жил Висенте 2:0 Морейренсе24.08.25 Фамаликау 0:0 Жил Висенте18.08.25 Жил Висенте 0:2 Порту09.08.25 Насьонал 0:2 Жил Висенте 7
8 Арока 4 1 2 1 7 - 11 14.09.25 20:00 Арока - Каза Пия30.08.25 Витория Гимараеш 1:1 Арока23.08.25 Арока 3:3 Риу Аве17.08.25 Спортинг Лиссабон 6:0 Арока09.08.25 Арока 3:1 АВС 5
9 Насьонал 4 1 1 2 4 - 7 13.09.25 20:00 Порту - Насьонал30.08.25 Каза Пия 0:2 Насьонал23.08.25 Насьонал 1:4 Спортинг Лиссабон17.08.25 Риу Аве 1:1 Насьонал09.08.25 Насьонал 0:2 Жил Висенте 4
10 Санта Клара 4 1 1 2 1 - 4 12.09.25 22:15 Бенфика - Санта Клара06.09.25 Эшторил 0:1 Санта Клара31.08.25 Санта Клара 0:0 Эштрела Амадора17.08.25 Санта Клара 0:1 Морейренсе10.08.25 Фамаликау 3:0 Санта Клара 4
11 Витория Гимараеш 4 1 1 2 4 - 8 14.09.25 17:30 Эштрела Амадора - Витория Гимараеш30.08.25 Витория Гимараеш 1:1 Арока23.08.25 Морейренсе 2:0 Витория Гимараеш16.08.25 Витория Гимараеш 3:2 Эшторил11.08.25 Порту 3:0 Витория Гимараеш 4
12 Риу Аве 3 0 3 0 6 - 6 13.09.25 17:30 Морейренсе - Риу Аве31.08.25 Риу Аве 2:2 Брага23.08.25 Арока 3:3 Риу Аве17.08.25 Риу Аве 1:1 Насьонал 3
13 Эштрела Амадора 4 0 3 1 3 - 4 14.09.25 17:30 Эштрела Амадора - Витория Гимараеш31.08.25 Санта Клара 0:0 Эштрела Амадора25.08.25 Эштрела Амадора 2:2 Алверка16.08.25 Эштрела Амадора 0:1 Бенфика11.08.25 Эшторил 1:1 Эштрела Амадора 3
14 Каза Пия 4 1 0 3 2 - 8 14.09.25 20:00 Арока - Каза Пия30.08.25 Каза Пия 0:2 Насьонал24.08.25 Порту 4:0 Каза Пия15.08.25 АВС 0:2 Каза Пия08.08.25 Каза Пия 0:2 Спортинг Лиссабон 3
15 Эшторил 4 0 2 2 5 - 7 13.09.25 17:30 Эшторил - АВС06.09.25 Эшторил 0:1 Санта Клара31.08.25 Тондела 2:2 Эшторил16.08.25 Витория Гимараеш 3:2 Эшторил11.08.25 Эшторил 1:1 Эштрела Амадора 2
16 Алверка 4 0 1 3 4 - 9 12.09.25 22:15 Алверка - Тондела31.08.25 Алверка 1:2 Бенфика25.08.25 Эштрела Амадора 2:2 Алверка17.08.25 Алверка 0:3 Брага10.08.25 Морейренсе 2:1 Алверка 1
17 АВС 4 0 1 3 3 - 8 13.09.25 17:30 Эшторил - АВС30.08.25 АВС 0:1 Фамаликау24.08.25 Брага 2:2 АВС15.08.25 АВС 0:2 Каза Пия09.08.25 Арока 3:1 АВС 1
18 Тондела 4 0 1 3 2 - 9 12.09.25 22:15 Алверка - Тондела31.08.25 Тондела 2:2 Эшторил23.08.25 Бенфика 3:0 Тондела16.08.25 Тондела 0:1 Фамаликау10.08.25 Брага 3:0 Тондела 1
Полная таблица

События матча

53’
ГОЛ ! С пенальти забил Габриэл Силва (Санта Клара).
Мексика и Япония разошлись миром в спарринге за 9 месяцев до мундиаля
Эпицентр заявил на сезон бразильского полузащитника
Сон Хын Мин принес Южной Корее победу над сборной США, хозяевами мундиаля
чемпионат Португалии по футболу Санта-Клара Эшторил перенос матчей видео голов и обзор пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
