Мексика и Япония разошлись миром в спарринге за 9 месяцев до мундиаля
У мексиканской сборной в конце игры был удален Сесар Монтес
Сборные Мексики и Японии завершили товарищеский матч вничью (0:0) на стадионе Oakland-Alameda County Coliseum в Калифорнии. Более 40 тысяч болельщиков заполнили арену за 9 месяцев до начала ЧМ-2026.
Япония доминировала в первом тайме, создав несколько голевых моментов. Такефуса Кубо нанес мощный удар, который вратарь сборной Мексики Луис Малагон успешно перевел на угловой.
В первой половине капитан сборной Мексики Эдсон Альварес покинул поле из-за мышечной травмы. Во втором тайме Такуми Минамино имел наилучший шанс – пробил по воротам с близкого расстояния, но не попал.
Мексиканец Сесар Монтес получил красную карточку в компенсированное время (90+2 мин) за фол, оставив команду в меньшинстве.
Хавьер Агирре, главный тренер сборной Мексики, назвал результат справедливым, отметив, что матч был равным, а также полезным для тестирования состава, хотя и не слишком интересным для зрителей.
Товарищеский матч
Окленд (Калифорния, США), 6 сентября 2025
Мексика – Япония – 0:0
Удаление: Сесар Монтес, 90+2 (Мексика)
