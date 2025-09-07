Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мексика и Япония разошлись миром в спарринге за 9 месяцев до мундиаля
Товарищеские матчи
Мексика
07.09.2025 05:00 – FT 0 : 0
Япония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 12:51 | Обновлено 07 сентября 2025, 12:57
70
0

Мексика и Япония разошлись миром в спарринге за 9 месяцев до мундиаля

У мексиканской сборной в конце игры был удален Сесар Монтес

07 сентября 2025, 12:51 | Обновлено 07 сентября 2025, 12:57
70
0
Мексика и Япония разошлись миром в спарринге за 9 месяцев до мундиаля
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Мексики и Японии завершили товарищеский матч вничью (0:0) на стадионе Oakland-Alameda County Coliseum в Калифорнии. Более 40 тысяч болельщиков заполнили арену за 9 месяцев до начала ЧМ-2026.

Япония доминировала в первом тайме, создав несколько голевых моментов. Такефуса Кубо нанес мощный удар, который вратарь сборной Мексики Луис Малагон успешно перевел на угловой.

В первой половине капитан сборной Мексики Эдсон Альварес покинул поле из-за мышечной травмы. Во втором тайме Такуми Минамино имел наилучший шанс – пробил по воротам с близкого расстояния, но не попал.

Мексиканец Сесар Монтес получил красную карточку в компенсированное время (90+2 мин) за фол, оставив команду в меньшинстве.

Хавьер Агирре, главный тренер сборной Мексики, назвал результат справедливым, отметив, что матч был равным, а также полезным для тестирования состава, хотя и не слишком интересным для зрителей.

Товарищеский матч

Окленд (Калифорния, США), 6 сентября 2025

Мексика – Япония – 0:0

Удаление: Сесар Монтес, 90+2 (Мексика)

Видеообзор матча

Фотогалерея

По теме:
Косово – Швеция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
«Ребров должен был год назад уйти». Реакция фанов на матч сборной Украины
«Это не вина Англии». Экс‑игрок Арсенала – о победе над Андоррой
сборная Мексики по футболу сборная Японии по футболу ЧМ-2026 по футболу товарищеские матчи удаление (красная карточка) Такефуса Кубо Эдсон Альварес Такуми Минамино Хавьер Агирре видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Футбол | 06 сентября 2025, 20:23 38
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб

На футболиста претендовал «Марсель»

Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Футбол | 07 сентября 2025, 09:55 8
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом
Аренда Бущана выглядит лучшим трансферным решением Полесья этим летом

Алексей Сливченко убежден, что усиление вратарской позиции было необходимо «волкам» уже давно

Вернидуб отреагировал на трансфер Бущана в Полесье: «Не в обиду...»
Футбол | 06.09.2025, 15:02
Вернидуб отреагировал на трансфер Бущана в Полесье: «Не в обиду...»
Вернидуб отреагировал на трансфер Бущана в Полесье: «Не в обиду...»
Звезда Шахтера: «У меня были предложения от клуба из топ-5 лиг»
Футбол | 07.09.2025, 12:31
Звезда Шахтера: «У меня были предложения от клуба из топ-5 лиг»
Звезда Шахтера: «У меня были предложения от клуба из топ-5 лиг»
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
Бокс | 07.09.2025, 07:05
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 90
Футбол
Тренер Кроуфорда: «Посмотрите на Усика, за счет чего он это делает?»
Тренер Кроуфорда: «Посмотрите на Усика, за счет чего он это делает?»
06.09.2025, 02:34 1
Бокс
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
05.09.2025, 19:23 6
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
05.09.2025, 20:09 35
Футбол
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
06.09.2025, 21:54 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 53
Футбол
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 24
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем