Эдин Джеко снова забивает и достигает знаковых цифр в карьере

В матче группы Н отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Босния и Герцеговина на выезде победила Сан-Марино со счетом 6:0.

Двумя голами в матче отличился нападающий боснийцев Эдин Джеко.

Теперь в активе боснийского нападающего 600 результативных действий в карьере: 453 гола и 147 ассистов. Для этого Джеко понадобилось 1037 матчей.

За сборную Боснии и Герцеговины Эдин Джеко в 142 играх забил 70 голов и отдал 20 результативных передач.

Напомним, что в первом матче между этими командами, который выиграла Босния и Герцеговина со счетом 1:0, Эдин Джеко также отличился голом.