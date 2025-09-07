Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эдин Джеко снова забивает и достигает знаковых цифр в карьере
Другие новости
07 сентября 2025, 11:53 | Обновлено 07 сентября 2025, 11:54
119
0

Эдин Джеко снова забивает и достигает знаковых цифр в карьере

Снова боснийский форвард отличился голами против сборной Сан-Марино

07 сентября 2025, 11:53 | Обновлено 07 сентября 2025, 11:54
119
0
Эдин Джеко снова забивает и достигает знаковых цифр в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

В матче группы Н отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Босния и Герцеговина на выезде победила Сан-Марино со счетом 6:0.

Двумя голами в матче отличился нападающий боснийцев Эдин Джеко.

Теперь в активе боснийского нападающего 600 результативных действий в карьере: 453 гола и 147 ассистов. Для этого Джеко понадобилось 1037 матчей.

За сборную Боснии и Герцеговины Эдин Джеко в 142 играх забил 70 голов и отдал 20 результативных передач.

Напомним, что в первом матче между этими командами, который выиграла Босния и Герцеговина со счетом 1:0, Эдин Джеко также отличился голом.

По теме:
Роналду на высоте. Как выглядят турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026
Сан-Марино – Босния и Герцеговина – 0:6. Дубль Джеко. Видео голов и обзор
Босния и Герцеговина разгромила Сан-Марино, Австрия дома обыграла Кипр
Эдин Джеко статистика сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ТУХЕЛЬ: «2:0 с Андоррой? Сборная Англии движется в правильном направлении»
Футбол | 07 сентября 2025, 06:15 3
ТУХЕЛЬ: «2:0 с Андоррой? Сборная Англии движется в правильном направлении»
ТУХЕЛЬ: «2:0 с Андоррой? Сборная Англии движется в правильном направлении»

Коуч английской команды поделился впечатлениями от матча квалификации ЧМ

Маркевич выбрал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Францией
Футбол | 06 сентября 2025, 13:19 0
Маркевич выбрал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Францией
Маркевич выбрал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Францией

Известный тренер отметил влияние Александра Зинченко, похвалил Гуцуляка и Забарного

В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
Футбол | 07.09.2025, 07:27
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
В украинском футболе новый скандал. Шахтер пойдет в суд из-за Мудрика
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги оформил трансфер воспитанника Шахтера
Футбол | 07.09.2025, 11:29
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги оформил трансфер воспитанника Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги оформил трансфер воспитанника Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Футбол | 06.09.2025, 12:31
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
06.09.2025, 08:25 23
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 90
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
06.09.2025, 07:33 2
Бокс
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
06.09.2025, 05:24 5
Футбол
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
05.09.2025, 15:32 9
Футбол
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
06.09.2025, 00:45 7
Теннис
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 302
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем