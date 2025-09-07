Эдин Джеко снова забивает и достигает знаковых цифр в карьере
Снова боснийский форвард отличился голами против сборной Сан-Марино
В матче группы Н отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Босния и Герцеговина на выезде победила Сан-Марино со счетом 6:0.
Двумя голами в матче отличился нападающий боснийцев Эдин Джеко.
Теперь в активе боснийского нападающего 600 результативных действий в карьере: 453 гола и 147 ассистов. Для этого Джеко понадобилось 1037 матчей.
За сборную Боснии и Герцеговины Эдин Джеко в 142 играх забил 70 голов и отдал 20 результативных передач.
Напомним, что в первом матче между этими командами, который выиграла Босния и Герцеговина со счетом 1:0, Эдин Джеко также отличился голом.
🇧🇦 Edin Dzeko fez história, alcançou 600 PARTICIPAÇÕES em GOLS na sua carreira.— Noite de Copa (@Noitedecopa) September 6, 2025
🥅 1037 jogos
⚽ 453 gols
🅰️ 147 assistências
⭐ 600 G/A
Pela Bósnia 🇧🇦:
🥅 142 jogos
⚽ 70 gols
🅰️ 20 assists
💻@k1_stats pic.twitter.com/WGd3Jjqmgl
