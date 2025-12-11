Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Захарченко признался, что сказал Костюк после поражения Динамо в матче ЛК
Лига конференций
11 декабря 2025, 23:37 |
Захарченко признался, что сказал Костюк после поражения Динамо в матче ЛК

Украинская команда потерпела поражение в противостоянии пятого тура с «Фиорентиной»

ФК Динамо Киев. Владислав Захарченко

Центральный защитник киевского «Динамо» Владислав Захарченко поделился впечатлениями после матча пятого тура основного этапа Лиги конференций против «Фиорентины», в котором украинская команда минимально уступила (1:2):

– Конечно, немного негативные эмоции, потому что хотелось выиграть, хотелось заработать очки. Однако и положительные эмоции есть, потому что мне доверили место в стартовом составе, это очень приятно. Для меня это неоценимый опыт сыграть против таких игроков как Кин и Джеко. Поэтому смешанные эмоции.

– Первый пропущенный гол был довольно быстрым – Кин забил головой. В чем была ошибка защитников?

– Возможно, немного недоследили, больше думали о мяче, а не смотрели за нападающим. Надо будет потом посмотреть этот эпизод и разобрать его.

– Как ты можешь оценить свои силы на фоне форвардов мирового класса, которые уже давно известны широкой общественности?

– Не знаю, как оценивать. Конечно, я только начинаю свой путь во взрослом футболе, а Джеко очень опытный, поэтому было очень интересно сегодня с ним поиграть. Это бесценный опыт. Было приятно и интересно с ним играть.

– «Динамо» заслуживало сегодня лучшего результата?

– У нас были свои моменты, но у «Фиорентины» тоже были моменты. Здесь уже кому больше повезет – они реализовали свои моменты, а мы нет.

– Что сказал Игорь Костюк в перерыве перед тем, как команда сравняла счет, и что он сказал после игры?

– В перерыве мы подправили некоторые вещи, которые у нас не выходили как в обороне, так и в атаке. Тренер подсказал, что нужно делать. А после матча он поблагодарил ребят за то, что у всех сегодня было желание и что все хотели играть и сражались на поле.

Лига конференций Фиорентина Динамо Киев Владислав Захарченко Игорь Костюк Эдин Джеко Мойзе Кин
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
