Матч в Дублине между Ирландией и Венгрией стал самым посещаемым в туре

Матч сборной Украины во Вроцлаве против сборной Франции собрал на трибунах почти 39 тысяч зрителей.

Это стало шестой по величине посещаемостью среди всех матчей европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года за 4-6 сентября.

Наибольшее количество болельщиков было зафиксировано в Дублине, где Ирландия играла против Венгрии (более 51 тысячи).

Матчи европейской квалификации к чемпионату мира по наибольшей посещаемости (4-6 сентября):

51 137: Ирландия – Венгрия

44 238: Грузия – Турция

40 904: Нидерланды – Польша

40 582: Болгария – Испания

39 202: Англия – Андорра

38 973: Украина – Франция

35 369: Дания – Шотландия

33 996: Швейцария – Косово

28 219: Казахстан – Уэльс

22 559: Италия – Эстония

20 013: Словакия – Германия

16 300: Австрия – Кипр

15 679: Словения – Швеция

14 936: Греция – Беларусь

14 403: Армения – Португалия