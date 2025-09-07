Матч в Дублине между Ирландией и Венгрией стал самым посещаемым в туре

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 11:24 |
305
0

Более 51 тысяч болельщиков наблюдали за игрой с трибунов стадиона

Getty Images/Global Images Ukraine

Матч сборной Украины во Вроцлаве против сборной Франции собрал на трибунах почти 39 тысяч зрителей.

Это стало шестой по величине посещаемостью среди всех матчей европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года за 4-6 сентября.

Наибольшее количество болельщиков было зафиксировано в Дублине, где Ирландия играла против Венгрии (более 51 тысячи).

Матчи европейской квалификации к чемпионату мира по наибольшей посещаемости (4-6 сентября):

  • 51 137: Ирландия – Венгрия
  • 44 238: Грузия – Турция
  • 40 904: Нидерланды – Польша
  • 40 582: Болгария – Испания
  • 39 202: Англия – Андорра
  • 38 973: Украина – Франция
  • 35 369: Дания – Шотландия
  • 33 996: Швейцария – Косово
  • 28 219: Казахстан – Уэльс
  • 22 559: Италия – Эстония
  • 20 013: Словакия – Германия
  • 16 300: Австрия – Кипр
  • 15 679: Словения – Швеция
  • 14 936: Греция – Беларусь
  • 14 403: Армения – Португалия
ЧМ-2026 по футболу статистика посещаемость фанаты зрители болельщики сборная Ирландии по футболу сборная Венгрии по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
