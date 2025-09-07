Матч в Дублине между Ирландией и Венгрией стал самым посещаемым в туре
Более 51 тысяч болельщиков наблюдали за игрой с трибунов стадиона
Матч сборной Украины во Вроцлаве против сборной Франции собрал на трибунах почти 39 тысяч зрителей.
Это стало шестой по величине посещаемостью среди всех матчей европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года за 4-6 сентября.
Наибольшее количество болельщиков было зафиксировано в Дублине, где Ирландия играла против Венгрии (более 51 тысячи).
Матчи европейской квалификации к чемпионату мира по наибольшей посещаемости (4-6 сентября):
- 51 137: Ирландия – Венгрия
- 44 238: Грузия – Турция
- 40 904: Нидерланды – Польша
- 40 582: Болгария – Испания
- 39 202: Англия – Андорра
- 38 973: Украина – Франция
- 35 369: Дания – Шотландия
- 33 996: Швейцария – Косово
- 28 219: Казахстан – Уэльс
- 22 559: Италия – Эстония
- 20 013: Словакия – Германия
- 16 300: Австрия – Кипр
- 15 679: Словения – Швеция
- 14 936: Греция – Беларусь
- 14 403: Армения – Португалия
