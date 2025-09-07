7 сентября сборная Литвы проведет матч второго тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Нидерландов.

Встреча состоится на стадионе имени С. Дарюса и С. Гиренаса в Каунасе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Литва – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция