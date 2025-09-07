Чемпионат мира07 сентября 2025, 16:48 |
Литва – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 7 сентября в 19:00 по Киеву
7 сентября сборная Литвы проведет матч второго тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Нидерландов.
Встреча состоится на стадионе имени С. Дарюса и С. Гиренаса в Каунасе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
Литва – Нидерланды
