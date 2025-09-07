Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Литва – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 16:48 |
4
0

Матч пройдет 7 сентября в 19:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

7 сентября сборная Литвы проведет матч второго тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Нидерландов.

Встреча состоится на стадионе имени С. Дарюса и С. Гиренаса в Каунасе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
ФОТО. Сборная провела заключительную тренировку в Польше. Дальше – Баку
Экс-игрок сборной Украины рассказал о козырях в матче с Азербайджаном
