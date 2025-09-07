Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 06:57 | Обновлено 07 сентября 2025, 06:58
Лионель Месси не сыграет за Аргентину против Эквадора. В чем причина?

Звездный форвард отдыхает и восстанавливается после травмы бедра

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Сборная Аргентины готовится сыграть выездной матч квалификации ЧМ-2026 с Эквадором в Гуаякиле. Обе команды уже имеют путевки в финальный раунд ЧМ.

Однако звездный форвард аргентинцев Лионель Месси сообщил, что не сыграет в последнем отборочном матче команды, и пояснил причину:

«Я говорил с главным тренером Лионелем Скалони. Он решил, что я должен отдохнуть, не ехать в Эквадор, потому что я восстанавливаюсь после травмы задней поверхности бедра.

Мы предпочитаем избежать поездки и хорошо подготовиться к предстоящему. Мы готовимся выиграть MLS, и это цель. В октябре у нас будет товарищеский матч, и мы снова соберемся».

Квалификация ЧМ-2026 (Южная Америка). Турнирная таблица

Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Эквадора по футболу травма бедра травма восстановление Лионель Скалони
Николай Степанов Источник: ESPN
