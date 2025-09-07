Лионель Месси не сыграет за Аргентину против Эквадора. В чем причина?
Звездный форвард отдыхает и восстанавливается после травмы бедра
Сборная Аргентины готовится сыграть выездной матч квалификации ЧМ-2026 с Эквадором в Гуаякиле. Обе команды уже имеют путевки в финальный раунд ЧМ.
Однако звездный форвард аргентинцев Лионель Месси сообщил, что не сыграет в последнем отборочном матче команды, и пояснил причину:
«Я говорил с главным тренером Лионелем Скалони. Он решил, что я должен отдохнуть, не ехать в Эквадор, потому что я восстанавливаюсь после травмы задней поверхности бедра.
Мы предпочитаем избежать поездки и хорошо подготовиться к предстоящему. Мы готовимся выиграть MLS, и это цель. В октябре у нас будет товарищеский матч, и мы снова соберемся».
Квалификация ЧМ-2026 (Южная Америка). Турнирная таблица
