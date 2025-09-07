Украина. Премьер лига07 сентября 2025, 03:23 | Обновлено 07 сентября 2025, 04:40
Голкипер Зари Турбаевский вошел в список вратарей-ассистентов УПЛ
Вратарь отличился результативной передачей на Артема Слесара
Голкипер «Зари» Никита Турбаевский вошел в список вратарей-ассистентов УПЛ.
В своем первом матче сезона 2025/26 УПЛ Турбаевский отметился голевой передачей на Артема Слесара, забившего в ворота «Полтавы».
Это уже третий случай в 2025 году, когда голкипер клуба УПЛ записывает на свой счет ассист, и второй – в стартовых турах нынешнего чемпионата.
Голевые передачи вратарей УПЛ за последние годы
Видеообзор матча Полтава – Заря – 1:4
