Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голкипер Зари Турбаевский вошел в список вратарей-ассистентов УПЛ
Украина. Премьер лига
07 сентября 2025, 03:23 | Обновлено 07 сентября 2025, 04:40
61
0

Голкипер Зари Турбаевский вошел в список вратарей-ассистентов УПЛ

Вратарь отличился результативной передачей на Артема Слесара

07 сентября 2025, 03:23 | Обновлено 07 сентября 2025, 04:40
61
0
Голкипер Зари Турбаевский вошел в список вратарей-ассистентов УПЛ
ФК Заря. Никита Турбаевский

Голкипер «Зари» Никита Турбаевский вошел в список вратарей-ассистентов УПЛ.

В своем первом матче сезона 2025/26 УПЛ Турбаевский отметился голевой передачей на Артема Слесара, забившего в ворота «Полтавы».

Это уже третий случай в 2025 году, когда голкипер клуба УПЛ записывает на свой счет ассист, и второй – в стартовых турах нынешнего чемпионата.

Голевые передачи вратарей УПЛ за последние годы

Видеообзор матча Полтава – Заря – 1:4

По теме:
ФОТО. В клубе УПЛ пополнение. Самое неожиданное и приятное
Бурные эмоции и интрига до свистка. Дячук сравнил УПЛ и Экстракласу
ФОТО. Горячая девушка футболиста УПЛ показала откровенный кадр.Топ
Никита Турбаевский Заря Луганск Полтава - Заря Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Артем Слесар вратари
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин обратился к болельщикам после провала Украины в матче с Францией
Футбол | 06 сентября 2025, 22:30 5
Трубин обратился к болельщикам после провала Украины в матче с Францией
Трубин обратился к болельщикам после провала Украины в матче с Францией

«Сине-желтые» проиграли 0:2

Германия – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 07 сентября 2025, 05:20 0
Германия – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Германия – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 7 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Футбол | 06.09.2025, 12:31
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Война | 06.09.2025, 11:03
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Футбол | 06.09.2025, 06:23
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
05.09.2025, 08:22 27
Футбол
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
05.09.2025, 03:31 1
Бокс
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Сафонов впервые высказался о трансфере Забарного в ПСЖ
Сафонов впервые высказался о трансфере Забарного в ПСЖ
05.09.2025, 06:12
Футбол
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
05.09.2025, 02:34
Бокс
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 299
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 90
Футбол
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
05.09.2025, 06:55 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем