Голкипер Зари Турбаевский вошел в список вратарей-ассистентов УПЛ

Голкипер «Зари» Никита Турбаевский вошел в список вратарей-ассистентов УПЛ.

В своем первом матче сезона 2025/26 УПЛ Турбаевский отметился голевой передачей на Артема Слесара, забившего в ворота «Полтавы».

Это уже третий случай в 2025 году, когда голкипер клуба УПЛ записывает на свой счет ассист, и второй – в стартовых турах нынешнего чемпионата.

Голевые передачи вратарей УПЛ за последние годы

