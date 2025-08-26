Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 августа 2025, 03:34
Всего лишь третий вратарь за 8 сезонов УПЛ отдал голевую передачу

Антон Яшков сделал ассист за Кудровку в матче с Александрией

Всего лишь третий вратарь за 8 сезонов УПЛ отдал голевую передачу
ФК Кудровка

Экзотический момент произошел в заключительном матче 2-го тура УПЛ между «Зорей» и «Кудривкой» (2:1).

В начале второго тайма голкипер гостей Антон Яшков длинным пасом вывел форварда Артема Легостаева на ударную позицию, и тот отметился голом.

Это третий случай в Чемпионате УПЛ, начиная с сезона 2018/19 (с того момента доступна статистика Wyscout), когда вратарь становится автором ассиста. Причем второй – в 2025 году.

С того же периода (с сезона 2018/19) вратари отдавали голевые передачи во всех чемпионатах топ-5. Больше всего – в Англии (22), меньше всего – в Испании (5).

Лидер в этой номинации – Эдерсон («Манчестер Сити»), который сделал 6 ассистов, при этом половину из них – в прошлом сезоне.

Голевые передачи вратарей в матчах УПЛ (с сезона 2018/19).

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Антон Яшков Кудровка Заря - Кудровка Заря Луганск Артем Легостаев
Николай Степанов
