Украина. Премьер лига11 августа 2025, 19:38
ВИДЕО. С ассистом от голкипера. Кудровка сравняла счет в матче с Зарей
Новичок УПЛ продолжает удивлять соперников
11 августа 2025, 19:38
В іншому таймі «Зоря» та «Кудрівка» почали грати у відкритий футбол.
Усі сили обох команд були кинуті на атаки, що призвело до ще одного взяття воріт у цій грі.
Голкіпер «Кудрівки» Яшков запустив «сферу» на половину суперника, а там її приборкав Легостаєв, який вийшов віч-на-віч із Сапутіним. Форвард «Кудрівки» був сильнішим.
