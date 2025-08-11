Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. С ассистом от голкипера. Кудровка сравняла счет в матче с Зарей
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 19:38
443
0

Новичок УПЛ продолжает удивлять соперников

ФК Кудровка

В іншому таймі «Зоря» та «Кудрівка» почали грати у відкритий футбол.

Усі сили обох команд були кинуті на атаки, що призвело до ще одного взяття воріт у цій грі.

Голкіпер «Кудрівки» Яшков запустив «сферу» на половину суперника, а там її приборкав Легостаєв, який вийшов віч-на-віч із Сапутіним. Форвард «Кудрівки» був сильнішим.

чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Кудровка Заря - Кудровка Артем Легостаев
Александр Сильченко
Александр Сильченко
