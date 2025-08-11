ВИДЕО. С ассистом от голкипера. Кудровка сравняла счет в матче с Зарей

В іншому таймі «Зоря» та «Кудрівка» почали грати у відкритий футбол.

Усі сили обох команд були кинуті на атаки, що призвело до ще одного взяття воріт у цій грі.

Голкіпер «Кудрівки» Яшков запустив «сферу» на половину суперника, а там її приборкав Легостаєв, який вийшов віч-на-віч із Сапутіним. Форвард «Кудрівки» був сильнішим.