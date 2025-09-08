Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуриньо покинул свою должность в пятницу, 29 августа, после вылета из Лиги чемпионов.

По информации El Goldigital, Моуриньо может вернуться в АПЛ, где уже ранее работал с «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом». На этот раз тренера хочет пригласить амбициозный клуб с большими финансовыми возможностями «Ньюкасл», который неудачно начал новый сезон АПЛ.

Ранее стало известно, что двукратный победитель Лиги чемпионов Жозе Моуриньо может поехать работать в чемпионат страны 404 россии.