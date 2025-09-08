Мбаппе заставляет продать игрока, на которого возлагаются большие надежды

Мадридский «Реал» может продать талантливого футболиста.

По информации испанских СМИ, мадридцы могут продать Эндрика. 19-летний испанец может покинуть Мадрид из-за недостатка игровой практики. За трансфер бразильца выступает и главная звезда мадридцев Килиан Мбаппе.

Трансфер Эндрика в 2026 году готова осуществить «Бавария» Мюнхен.

В прошлом сезоне Эндрик провел 37 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Недавно бразилец получил девятый номер в «Реале».