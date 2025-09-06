Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «С такой игрой сборная может пролететь «мимо кассы»
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 22:08 |
522
0

Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «С такой игрой сборная может пролететь «мимо кассы»

Когда помехой игре становятся позиционные ошибки

06 сентября 2025, 22:08 |
522
0
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «С такой игрой сборная может пролететь «мимо кассы»
Getty Images/Global Images Украина. Украина – Франция

Известный футбольный функционер и агент Вячеслав Заховайло в интервью корреспонденту Sport.ua поделился мыслями о матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 Украина – Франция, в котором сине-желтые проиграли 0:2.

– Пожалуй, не ошибусь, если предположу, что от игры нашей сборной с Францией остались двойные впечатления?

– Нет, двойных впечатлений нет. Думаю, все шло по плану. Сборная Украины с первых секунд попала под прессинг. Французы играли очень быстро и нашей команде ничего другого не оставалось, как просто закрыться и сидеть в окопах. И это не потому, что украинская сборная так планировала, а потому, что сборная Франции не дала ей ничего сделать.

– Как думаете, бледная игра сине-желтых в первом тайме – следствие быстрого гола французов, который деморализовал соперника?

– Да нет. Мы играли закрыто не потому, что пропустили быстрый мяч. Там было четко понятно, что имела место позиционная ошибка. Плюс в опорной зоне недоработал Судаков, не успев добежать туда, куда нужно было. Да и Зинченко ошибся позиционно.

– Не показалось ли вам, что в этом матче «Трёхцветные» действовали рационально, не выкладываясь на все сто процентов?

– Что касается французов, то они играли в свою игру и с их стороны недооценки соперника не было. Дело, я думаю, в другом. Сейчас во многих странах Европы как раз начало национальных чемпионатов и футболисты сборной Франции находятся не в оптимальной форме. Они играли на полную мощность, однако видно, что в функциональном плане игроки не готовы на сто процентов.

– Вызов в сборную Михавка, похоже, был с прицелом на вторую игру с Азербайджаном?

– Прицел – не прицел… Считаю, что пока ему выданы очень большие авансы. Михавке доверяют – и это дело тренеров, им виднее. Хотя сейчас парень не в форме. А для национальной сборной – тем более. Как по мне, Михавку тянут за уши.

– Что в игре нашей сборной вызывает у вас наибольшее беспокойство на основании игры с французами?

– Наибольшее беспокойство по поводу сборной Украины связано с тем, что нет целостности игры, в игровом плане команда не сбалансирована. Иногда создается такое впечатление, что не то что ее игроки видят друг друга впервые, а не «читается» мысль – особенно в переходных фазах. В обороне наши футболисты вроде бы модельно действуют правильно, а вот в продвижении вперед, при построении атак в этих самых переходных фазах, как мне кажется, играют по принципу «как пойдет». Нет наигранных ситуаций. Впрочем, в сборной это трудно наиграть, ведь нужно время. А те новые футболисты, которые пришли в национальную команду и вышли в матче с французами на замену, скорее всего, еще не «рубят», по какой системе играет сборная. Так что могу сказать, что есть очень серьезные опасения по поводу всего отборочного цикла. И если ничего в плане ведения игры не поменяем, то с финальной частью мирового первенства можем пролететь «мимо кассы».

По теме:
Кейн вошел в топ-5 игроков сборной Англии по матчам. Статистика форварда
Англия – Андорра – 2:0. Автогол и Деклан Райс. Видео голов и обзор матча
Бельгия – Казахстан. Прогноз и анонс матча квалификации чемпионата мира
сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция Килиан Мбаппе ЧМ-2026 по футболу Вячеслав Заховайло инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Его хочет Шахтер. Челси давал за бразильца 24 млн, потом передумал
Футбол | 06 сентября 2025, 21:55 0
Его хочет Шахтер. Челси давал за бразильца 24 млн, потом передумал
Его хочет Шахтер. Челси давал за бразильца 24 млн, потом передумал

Мек остается в Гремио

Волевая победа. Металлист 1925 в спарринге обыграл Оболонь
Футбол | 06 сентября 2025, 14:33 57
Волевая победа. Металлист 1925 в спарринге обыграл Оболонь
Волевая победа. Металлист 1925 в спарринге обыграл Оболонь

Команды воспользовались паузой в чемпионате

Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Футбол | 06.09.2025, 00:23
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Футбол | 06.09.2025, 07:30
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Бокс | 06.09.2025, 07:33
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
06.09.2025, 08:25 15
Футбол
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
04.09.2025, 23:59
Футбол
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
Владелец Ноттингем Форест предложил отдать путину часть Украины ради мира
06.09.2025, 11:03 14
Война
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
05.09.2025, 08:22 24
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
05.09.2025, 07:39 3
Футбол
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
05.09.2025, 06:55 11
Бокс
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 295
Футбол
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
05.09.2025, 03:31 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем