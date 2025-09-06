Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «С такой игрой сборная может пролететь «мимо кассы»

Известный футбольный функционер и агент Вячеслав Заховайло в интервью корреспонденту Sport.ua поделился мыслями о матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 Украина – Франция, в котором сине-желтые проиграли 0:2.

– Пожалуй, не ошибусь, если предположу, что от игры нашей сборной с Францией остались двойные впечатления?

– Нет, двойных впечатлений нет. Думаю, все шло по плану. Сборная Украины с первых секунд попала под прессинг. Французы играли очень быстро и нашей команде ничего другого не оставалось, как просто закрыться и сидеть в окопах. И это не потому, что украинская сборная так планировала, а потому, что сборная Франции не дала ей ничего сделать.

– Как думаете, бледная игра сине-желтых в первом тайме – следствие быстрого гола французов, который деморализовал соперника?

– Да нет. Мы играли закрыто не потому, что пропустили быстрый мяч. Там было четко понятно, что имела место позиционная ошибка. Плюс в опорной зоне недоработал Судаков, не успев добежать туда, куда нужно было. Да и Зинченко ошибся позиционно.

– Не показалось ли вам, что в этом матче «Трёхцветные» действовали рационально, не выкладываясь на все сто процентов?

– Что касается французов, то они играли в свою игру и с их стороны недооценки соперника не было. Дело, я думаю, в другом. Сейчас во многих странах Европы как раз начало национальных чемпионатов и футболисты сборной Франции находятся не в оптимальной форме. Они играли на полную мощность, однако видно, что в функциональном плане игроки не готовы на сто процентов.

– Вызов в сборную Михавка, похоже, был с прицелом на вторую игру с Азербайджаном?

– Прицел – не прицел… Считаю, что пока ему выданы очень большие авансы. Михавке доверяют – и это дело тренеров, им виднее. Хотя сейчас парень не в форме. А для национальной сборной – тем более. Как по мне, Михавку тянут за уши.

– Что в игре нашей сборной вызывает у вас наибольшее беспокойство на основании игры с французами?

– Наибольшее беспокойство по поводу сборной Украины связано с тем, что нет целостности игры, в игровом плане команда не сбалансирована. Иногда создается такое впечатление, что не то что ее игроки видят друг друга впервые, а не «читается» мысль – особенно в переходных фазах. В обороне наши футболисты вроде бы модельно действуют правильно, а вот в продвижении вперед, при построении атак в этих самых переходных фазах, как мне кажется, играют по принципу «как пойдет». Нет наигранных ситуаций. Впрочем, в сборной это трудно наиграть, ведь нужно время. А те новые футболисты, которые пришли в национальную команду и вышли в матче с французами на замену, скорее всего, еще не «рубят», по какой системе играет сборная. Так что могу сказать, что есть очень серьезные опасения по поводу всего отборочного цикла. И если ничего в плане ведения игры не поменяем, то с финальной частью мирового первенства можем пролететь «мимо кассы».