Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 20:34 |
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»

Даниэль Риоло оценил момент со вторым голом французов

Getty Images/Global Images Ukraine

Известный французский журналист Даниэль Риоло дал оценку голу своего соотечественника Килиана Мбаппе в ворота сборной Украины в матче отборочного этапа чемпионата мира-2026 с национальной командой Украины, когда тот обыграл Илью Забарного и пробил мимо Анатолия Трубина.

«Мы не собираемся сейчас заявлять, что Мбаппе играет лучше, когда у него есть пространство. Потому что в таком случае нам также следует вспомнить, как он действовал в первом тайме. Ему никогда не было комфортно, когда приходится играть против низкого блока, и тем более, когда в нем – девять игроков соперника.

Однако, как только появляется немного свободного места, он делает то, что умеет лучше всего. Забарному, новому защитнику «ПСЖ», сломали хребет. Мбаппе обеспечил победу «синим», – сказал Риоло в эфире программы After Foot.

Илья Забарный Килиан Мбаппе сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
