Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»

Известный французский журналист Даниэль Риоло дал оценку голу своего соотечественника Килиана Мбаппе в ворота сборной Украины в матче отборочного этапа чемпионата мира-2026 с национальной командой Украины, когда тот обыграл Илью Забарного и пробил мимо Анатолия Трубина.

«Мы не собираемся сейчас заявлять, что Мбаппе играет лучше, когда у него есть пространство. Потому что в таком случае нам также следует вспомнить, как он действовал в первом тайме. Ему никогда не было комфортно, когда приходится играть против низкого блока, и тем более, когда в нем – девять игроков соперника.

Однако, как только появляется немного свободного места, он делает то, что умеет лучше всего. Забарному, новому защитнику «ПСЖ», сломали хребет. Мбаппе обеспечил победу «синим», – сказал Риоло в эфире программы After Foot.