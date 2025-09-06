Экс-игрок Шахтера рассказал, чем для Забарного обернется гол Мбаппе

Бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины Сергей Ковалев разобрал гол Килиана Мбаппе в матче против «сине-желтых».

«Начнем с того, что в этом эпизоде не плохо сыграл украинский защитник Забарный, а классно – нападающий французов. Когда у Мбаппе есть пространство, его очень сложно остановить. Поэтому я бы не критиковал Илью, который был одним из лучших в составе «сине-желтых». Хотя стоит отметить, что во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго», – сказал Ковалев.

5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции. Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.