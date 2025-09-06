Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок Шахтера рассказал, чем для Забарного обернется гол Мбаппе
Сборная УКРАИНЫ
06 сентября 2025, 19:28 | Обновлено 06 сентября 2025, 19:49
Экс-игрок Шахтера рассказал, чем для Забарного обернется гол Мбаппе

Сергей Ковалев разобрал эпизод со вторым голом французов

Экс-игрок Шахтера рассказал, чем для Забарного обернется гол Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины Сергей Ковалев разобрал гол Килиана Мбаппе в матче против «сине-желтых».

«Начнем с того, что в этом эпизоде не плохо сыграл украинский защитник Забарный, а классно – нападающий французов. Когда у Мбаппе есть пространство, его очень сложно остановить. Поэтому я бы не критиковал Илью, который был одним из лучших в составе «сине-желтых». Хотя стоит отметить, что во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго», – сказал Ковалев.

5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции. Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.

Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
taras_sidyi
Нічим не закінчиться, ми це знаємо і без експертних зАтичок в ж0пі
Ответить
+5
Geels5
Калян отдыхал второй тайм , берёг силы для рывка . Илья почти догнал Каляна , нужно было прыгнуть к мячу и всё . И вратарь не помог с выходом . Илья мог и завалить , но мог удалиться .
Ответить
0
bolelschik
У Забарного был шанс блиснуть, отобрав мяч у Мбаппе Но в результате Мбаппе его сильно опустил.
Ответить
-2
Перший Серед Рівних
Хитнувся вліво, побіг вправо - і все, 65-мільйонний захисник ПСЖ відіграний як пацан із ДЮСШ і просто статист і спостерігач ситуації.
Ответить
-2
u6464u
можно просто було порушити правила якщо не впевнений в своїх силах, трошки притримати руками і все, ну заробив би жовту , і що, розчарував Забарний дуже здорово, сезону в АПЛ  не хватило щоб підняти свою майстерність, там партнери зрозуміл трошкі другого калібру, будем вірити може в ПСЖ Енріке мозги вставить.
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
Geels5
Будем помнить как Калян не смог перекинуть Трубина .
Ответить
-3
Перший Серед Рівних
Супер-пупер захисник не знає що: 
- в першу чергу не можна давати Мбаппе брати під праву і потрібно контролювати саме цю сторону.
- при зміщенні вправо Мбаппе ще й може отримати простір, відкриті ворота і варіації дій, в той час якщо змусити француза піти лівіше то він буде мати на лицевій менше простору і варіантів дій + незручну ліву ногу, ворота опиняться під більш гострим кутом де нашому супер-захиснику все що треба було це підставити клешню не дати прострілити або змусити зміщуватися втративши час, коли решта захисників підключаться.
Ответить
-6
Показать Скрыть 1 ответ
