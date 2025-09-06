Модрич сыграл очередной матч за Хорватию. Сколько у него игр в целом?
Вспомним десятку игроков с наибольшим количеством матчей за национальную команду
В матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Хорватия на выезде победила Фарерские острова со счетом 1:0.
Очередной матч за сборную Хорватии сыграл Лука Модрич, который стал для него 189-м за национальную команду в карьере.
Только четыре футболиста имеют больше сыгранных матчей за свои сборные: Криштиану Роналду (221), Бадер Аль-Мутава (196), Чин Анн Со (195) и Лионель Месси (194).
Игроки с наибольшим количеством матчей за свои национальные сборные
- 221 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 196 – Бадер Аль-Мутава (Кувейт)
- 195 – Чин Анн Со (Малайзия)
- 194 – Лионель Месси (Аргентина)
- 189 – Лука Модрич (Хорватия)
- 184 – Ахмед Хассан (Египет)
- 183 – Хассан Аль-Хайдос (Катар)
- 183 – Ахмед Кано (Оман)
- 182 – Андрес Гуардадо (Мексика)
- 181 – Майнор Фигуэроа (Гондурас)
Jugadores con más partidos en selección 👇— Only Stats (@TheGoatStats) September 5, 2025
1️⃣Cristiano Ronaldo 🇵🇹 221
2️⃣Bader Al-Mutawa 🇰🇼 196
3️⃣Chin Ann Soh 🇲🇾 195
4️⃣Lionel Messi 🇦🇷 194
5️⃣Luka Modric 🇭🇷 189
6️⃣Ahmed Hassan 🇪🇬 184
7️⃣Hassan Al-Haidos 🇶🇦 183
8️⃣Ahmed Kano 🇴🇲 183
9️⃣Andrés Guardado 🇲🇽 182
🔟Maynor Figueroa 🇭🇳 181… pic.twitter.com/uQJADPhlEM
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию после матча с Францией
Том Маршал-Бейли упомянул один из матчей Арсенала