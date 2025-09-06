Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 12:30
Модрич сыграл очередной матч за Хорватию. Сколько у него игр в целом?

Вспомним десятку игроков с наибольшим количеством матчей за национальную команду

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

В матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Хорватия на выезде победила Фарерские острова со счетом 1:0.

Очередной матч за сборную Хорватии сыграл Лука Модрич, который стал для него 189-м за национальную команду в карьере.

Только четыре футболиста имеют больше сыгранных матчей за свои сборные: Криштиану Роналду (221), Бадер Аль-Мутава (196), Чин Анн Со (195) и Лионель Месси (194).

Игроки с наибольшим количеством матчей за свои национальные сборные

  • 221 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 196 – Бадер Аль-Мутава (Кувейт)
  • 195 – Чин Анн Со (Малайзия)
  • 194 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 189 – Лука Модрич (Хорватия)
  • 184 – Ахмед Хассан (Египет)
  • 183 – Хассан Аль-Хайдос (Катар)
  • 183 – Ахмед Кано (Оман)
  • 182 – Андрес Гуардадо (Мексика)
  • 181 – Майнор Фигуэроа (Гондурас)
Лука Модрич сборная Хорватии по футболу сборная Фарерских островов по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика Криштиану Роналду Бадер Аль-Мутава Лионель Месси
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
