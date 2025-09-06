Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гаттузо стал третьим после Конте и Манчини по интересному достижению
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 10:50
В очередном матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Италия победила дома Эстонию со счетом 5:0.

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

Дженнаро Гаттузо стал третьим тренером сборной Италии в XXI веке, который победил в дебютном матче во главе команды. Первыми двумя были Антонио Конте (2014, 2:0 против Нидерландов) и Роберто Манчини (2018, 2:1 против Саудовской Аравии).

Джакомо Распадори забил 10-й гол за сборную Италии. С момента его дебюта за национальную команду (июнь 2021 года) ни один другой игрок «скуадры адзурры» не забил столько мячей.

Также интересно, что Распадори уже второй раз забил в двух матчах подряд за сборную.

По теме:
Салах снова отличился в составе сборной Египта. Сколько голов он уже забил?
Мбаппе обошел Депая в рейтинге бомбардиров национальных сборных
Ирландия – Венгрия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
