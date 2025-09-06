Гаттузо стал третьим после Конте и Манчини по интересному достижению
Чем запомнился отборочный матч сборной Италии против эстонцев?
В очередном матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Италия победила дома Эстонию со счетом 5:0.
Матч запомнился интересными статистическими фактами.
Дженнаро Гаттузо стал третьим тренером сборной Италии в XXI веке, который победил в дебютном матче во главе команды. Первыми двумя были Антонио Конте (2014, 2:0 против Нидерландов) и Роберто Манчини (2018, 2:1 против Саудовской Аравии).
Джакомо Распадори забил 10-й гол за сборную Италии. С момента его дебюта за национальную команду (июнь 2021 года) ни один другой игрок «скуадры адзурры» не забил столько мячей.
Также интересно, что Распадори уже второй раз забил в двух матчах подряд за сборную.
3 - Gennaro #Gattuso is the third coach to win on his debut with #Italy in the 2000s, after Antonio Conte (2-0 v Netherlands, September 2014) and Roberto Mancini (2-1 v Saudi Arabia, May 2018). Start.#ItaliaEstonia pic.twitter.com/KPceNjbger— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 5, 2025
10 - Since his national team debut (June 4, 2021), Giacomo #Raspadori is the player who has scored the most goals for Italy (10); furthermore, he has scored in two matches in a row for the Azzurri for the second time, having done so in September 2022. Resource.#ItaliaEstonia— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 5, 2025
