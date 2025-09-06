Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 14:07
У кого 8,8? Известны оценки игроков в матче отбора на ЧМ Украина – Франция

Орельен Тчуамени стал лучшим игроком матча, Трубин получил самую высокую оценку среди украинцев

У кого 8,8? Известны оценки игроков в матче отбора на ЧМ Украина – Франция
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

В пятницу, 5 сентября, состоялся матч первого тура квалификации в ЧМ-2026, в котором встретились сборные Украины и Франции. Подопечные Дидье Дешама одолели «сине-желтую» команду со счетом 2:0.

Статистический портал Sofascore опубликовал оценки игроков после завершения этого противостояния. Лучшим футболистом встречи стал французский полузащитник Орельен Тчуамени (8,8), который вышел в стартовом составе, провел на поле 90 минут и записал на свой счет результативную передачу.

Самую высокую оценку в составе сборной Украины получил голкипер Анатолий Трубин – несмотря на два пропущенных мяча, вратарь португальской «Бенфики» сделал четыре сейва.

Во втором туре группы B Франция встретится на домашнем стадионе с Исландией, а украинская команда на выезде сыграет против Азербайджана. Оба поединка состоятся 9 сентября.

Оценки игроков за матч Украина Франция в отборе на ЧМ-2026

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу Украина - Франция Орельен Тчуамени Анатолий Трубин SofaScore оценки лучший игрок
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
