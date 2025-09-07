Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Скоро будет объявлено решение по делу украинца
Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.
Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, до конца 2025 года уже будет вынесен окончательный вердикт по ситуации с Мудриком с учетом даже спортивного арбитражного суда в Лозанне.
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
