С кем Шахтер? Стали известны пары 4-го раунда Кубка Украины среди женщин
С этой стадии в борьбу вступят клубы Высшей лиги, кроме 4 топ-команд
Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Украины по футболу среди женских команд сезона 2025/26.
Кубок проводится по обновленной системе, состоящей из четырех предварительных этапов, а также финальной части: четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Все стадии розыгрыша состоят из одного матча.
4 команды определяют в Q3 две лучшие команды, которые и выйдут в последний 4-й этап квалификации.
В 4-м раунде сыграют 2 команды, прошедшие все отборочные этапы (Минай и победитель пары Мариуполь – Жайвир), и 6 команд из Высшей лиги (5–10 места по итогам последнего сезона), которые стартуют на этой стадии – Шахтер, Ладомир, Кривбасс, Полесье, Пантеры, ЕМС-Подолье.
Победители пар определят 4 коллектива, которые попадут в 1/4 финала вместе с лучшими 4 командами Высшей лиги сезона 2024/2025: Ворскла, Металлист 1925, Колос и Систерс.
Даты: 4-й предварительный этап – 14 сентября 2025, 1/4 финала – 18 ноября 2025, 1/2 финала – 2026 год, финал – 2026 год.
Кубок Украины по футболу среди женских команд
Пары 4-го раунда, 14 сентября 2025
- Полесье Житомир – ЕМС-Подолье Винница
- Мариуполь / Жайвир – Шахтер Донецк
- Пантеры Умань – Ладомир Владимир
- Минай – Кривбасс Кривой Рог
Видеозапись жеребьевки
