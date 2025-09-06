Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. С кем Шахтер? Стали известны пары 4-го раунда Кубка Украины среди женщин
Кубок Украины
06 сентября 2025, 07:23 | Обновлено 06 сентября 2025, 08:00
С кем Шахтер? Стали известны пары 4-го раунда Кубка Украины среди женщин

С этой стадии в борьбу вступят клубы Высшей лиги, кроме 4 топ-команд

Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Украины по футболу среди женских команд сезона 2025/26.

Кубок проводится по обновленной системе, состоящей из четырех предварительных этапов, а также финальной части: четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Все стадии розыгрыша состоят из одного матча.

4 команды определяют в Q3 две лучшие команды, которые и выйдут в последний 4-й этап квалификации.

В 4-м раунде сыграют 2 команды, прошедшие все отборочные этапы (Минай и победитель пары Мариуполь – Жайвир), и 6 команд из Высшей лиги (5–10 места по итогам последнего сезона), которые стартуют на этой стадии – Шахтер, Ладомир, Кривбасс, Полесье, Пантеры, ЕМС-Подолье.

Победители пар определят 4 коллектива, которые попадут в 1/4 финала вместе с лучшими 4 командами Высшей лиги сезона 2024/2025: Ворскла, Металлист 1925, Колос и Систерс.

Даты: 4-й предварительный этап – 14 сентября 2025, 1/4 финала – 18 ноября 2025, 1/2 финала – 2026 год, финал – 2026 год.

Кубок Украины по футболу среди женских команд

Пары 4-го раунда, 14 сентября 2025

  • Полесье Житомир – ЕМС-Подолье Винница
  • Мариуполь / Жайвир – Шахтер Донецк
  • Пантеры Умань – Ладомир Владимир
  • Минай – Кривбасс Кривой Рог

Видеозапись жеребьевки

ФОТО. Волошин, Очеретько и Бондаренко дебютировали за сборную Украины
Женский Кубок Украины. Состоялись матчи 2-го и 3-го предварительных раундов
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
Мариуполь Кубок Украины по футболу среди женщин Минай жеребьевка Шахтер Донецк Ладомир Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир Пантеры Умань ЕМС-Подолье Винница Ворскла Полтава Металлист 1925 Колос Ковалевка Систерс Одесса
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
