ФОТО. Жена Лунина свела с ума сеть новыми кадрами из Венеции

Анастасия Лунина, жена вратаря «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, очаровала новым фото из поездки в Италию.

На снимке из Венеции она позирует в белом топе и светлых джинсах со стильной сумкой, излучая легкость и радость.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Атмосфера города лишь подчеркивает ее естественную красоту и гармонию.

«Осторожно – зона повышенной красоты!», – пишут ей подписчики.