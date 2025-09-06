Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена Лунина свела с ума сеть новыми кадрами из Венеции
Другие новости
06 сентября 2025, 03:47 |
169
0

ФОТО. Жена Лунина свела с ума сеть новыми кадрами из Венеции

Анастасия Лунина очаровала естественной красотой и стильным образом

06 сентября 2025, 03:47 |
169
0
ФОТО. Жена Лунина свела с ума сеть новыми кадрами из Венеции
Instagram. Анастасия Лунина

Анастасия Лунина, жена вратаря «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, очаровала новым фото из поездки в Италию.

На снимке из Венеции она позирует в белом топе и светлых джинсах со стильной сумкой, излучая легкость и радость.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Атмосфера города лишь подчеркивает ее естественную красоту и гармонию.

«Осторожно – зона повышенной красоты!», – пишут ей подписчики.

По теме:
ФОТО. Футбольная муза взорвала сеть – минимум одежды, максимум страсти
ФОТО. Мистика! У новичка Арсенала такое же тату, как и у одного из лидеров
ФОТО. Девушка звезды сборной Аргентины застала его на измене
фото Анастасия Лунина (Томазова) Андрей Лунин Реал Мадрид сборная Украины по футболу девушки lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руслан Ротань назвал лучшего тренера в истории футбола
Футбол | 06 сентября 2025, 03:30 0
Руслан Ротань назвал лучшего тренера в истории футбола
Руслан Ротань назвал лучшего тренера в истории футбола

Для наставника «Полесья» таким является Пеп Гвардиола

Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Футбол | 05 сентября 2025, 07:08 7
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины

Украинский вингер не вызван на сентябрьские матчи

Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Футбол | 05.09.2025, 08:22
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Владислав БЛЕНУЦЕ: «россия – агрессор, я поддерживаю Украину»
Футбол | 05.09.2025, 20:25
Владислав БЛЕНУЦЕ: «россия – агрессор, я поддерживаю Украину»
Владислав БЛЕНУЦЕ: «россия – агрессор, я поддерживаю Украину»
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Футбол | 05.09.2025, 19:23
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
04.09.2025, 15:59 79
Футбол
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
04.09.2025, 11:50 15
Футбол
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
04.09.2025, 23:59
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
04.09.2025, 15:43 328
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
04.09.2025, 00:02 1
Бокс
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
04.09.2025, 00:10 5
Бокс
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
05.09.2025, 03:31 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем