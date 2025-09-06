Другие новости06 сентября 2025, 03:47 |
ФОТО. Жена Лунина свела с ума сеть новыми кадрами из Венеции
Анастасия Лунина очаровала естественной красотой и стильным образом
06 сентября 2025, 03:47 |
Анастасия Лунина, жена вратаря «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина, очаровала новым фото из поездки в Италию.
На снимке из Венеции она позирует в белом топе и светлых джинсах со стильной сумкой, излучая легкость и радость.
Атмосфера города лишь подчеркивает ее естественную красоту и гармонию.
«Осторожно – зона повышенной красоты!», – пишут ей подписчики.
