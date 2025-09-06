Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МБАППЕ: «Попытка перебросить Трубина в конце игры? Это была глупость»
МБАППЕ: «Попытка перебросить Трубина в конце игры? Это была глупость»

Капитан и главная звезда сборной Франции прокомментировал победу над Украиной (2:0)

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе и Анатолий Трубин

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу над Украиной в матче квалификации чемпионата мира 2026 (2:0):

«Тренер хотел, чтобы мы хорошо начали этот этап квалификации. Мы играли против непростой команды, которая выкладывалась на полную. Во втором тайме у нас был момент нестабильности, но в целом мы контролировали игру.

Мы легко создавали моменты и угрозу, хорошо двигались. Могли увеличить счет в матче, могли еще забить – нам есть над чем работать, но это уже хорошее начало.

Попытка перебросить вратаря [Анатолия Трубина] в конце игры? Это была глупость. Такие жесты хороши только тогда, когда они удаются. Если они не получаются – это просто глупость. В следующий раз нужно либо забить, либо не делать такого вообще.

Сравнялся с Анри по голам за сборную [51 – ред.]? Респект Анри! Но теперь я хочу его превзойти. Это честь – сравниться с таким игроком, как Тьерри Анри. Все знают, что он значит для нас, французов, особенно для нападающих. Это тот человек, который проклял путь, и я очень уважаю и восхищаюсь им.

Достичь этой цифры в таком раннем возрасте – это что-то невероятное, но мне это нравится. Я хочу продолжать, и главное – выигрывать матчи и титулы.

Рекорд все ближе, но я не думаю о нем постоянно. Не знаю, то ли потому, что я уверен, что смогу его побить, то ли потому, что есть вещи поважнее. Но правда в том, что быть лучшим бомбардиром в истории сборной Франции – это не мелочь».

Килиан забил второй гол для французов в ворота сине-желтых на 82-й минуте. Теперь у Мбаппе 51 гол в футболке национальной команды. Рекорд принадлежит Оливье Жиру – 57.

Видеообзор матча Украина – Франция (0:2)

Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Анатолий Трубин
Даниил Агарков Источник: RMC Sport
Олег Заворотный
Ну шансы были успокоить игру, целых 2. Хотя с нашей защитой...Забарному не хватает такого каким был когда-то Ващук
