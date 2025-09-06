ТРУБИН: «Какой сейв могу занести себе в актив? Да никакой. Мы проиграли»
Голкипер сборной Украины высказался после матча квалификации ЧМ против Франции (0:2)
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал поражение команде Франции в матче квалификации чемпионата мира 2026 (0:2):
– По-вратарски, насколько для тебя сегодня был сложный матч?
– Думаю, не только по-вратарски, а вообще было очень тяжело. Сборная Франции – хороший оппонент.
– В моменте со 2-м голом уже видел, что защита не останавливает Мбаппе?
– Оно все так быстро произошло. Уже действовал по ситуации, но Мбаппе очень качественно завершил.
– Какое настроение было в раздевалке после матча?
– Конечно, если бы все иначе сложилось, могли зацепиться за очки. Но это уже прошлое, потому готовимся дальше, следующая игра будет важная. Надо набирать свои зачетные баллы.
– Насколько сложным для тебя были эти 2 мяча?
– Тяжело было. Я, конечно, пересмотрю еще момент, что бы я мог сделать лучше, но так навскидку – не знаю, очень хорошо завершили игроки. Не знаю, нужно смотреть.
– Но ты и выручал команду. Какой сейв можешь занести себе в актив, какой запомнился?
– Да никакой. К сожалению, мы проиграли, поэтому…
– На 65-й был очень хороший момент у сборной Украины. Было ли такое ощущение, что удастся сравнить?
– Конечно, мы верили. Был момент, но, к сожалению, не удалось завершить.
Видеообзор матча Украина – Франция (0:2)
