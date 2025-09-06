Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ТРУБИН: «Какой сейв могу занести себе в актив? Да никакой. Мы проиграли»
06 сентября 2025, 02:34 |
Голкипер сборной Украины высказался после матча квалификации ЧМ против Франции (0:2)

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал поражение команде Франции в матче квалификации чемпионата мира 2026 (0:2):

– По-вратарски, насколько для тебя сегодня был сложный матч?

– Думаю, не только по-вратарски, а вообще было очень тяжело. Сборная Франции – хороший оппонент.

– В моменте со 2-м голом уже видел, что защита не останавливает Мбаппе?

– Оно все так быстро произошло. Уже действовал по ситуации, но Мбаппе очень качественно завершил.

– Какое настроение было в раздевалке после матча?

– Конечно, если бы все иначе сложилось, могли зацепиться за очки. Но это уже прошлое, потому готовимся дальше, следующая игра будет важная. Надо набирать свои зачетные баллы.

– Насколько сложным для тебя были эти 2 мяча?

– Тяжело было. Я, конечно, пересмотрю еще момент, что бы я мог сделать лучше, но так навскидку – не знаю, очень хорошо завершили игроки. Не знаю, нужно смотреть.

– Но ты и выручал команду. Какой сейв можешь занести себе в актив, какой запомнился?

– Да никакой. К сожалению, мы проиграли, поэтому…

– На 65-й был очень хороший момент у сборной Украины. Было ли такое ощущение, что удастся сравнить?

– Конечно, мы верили. Был момент, но, к сожалению, не удалось завершить.

Видеообзор матча Украина – Франция (0:2)

Даниил Агарков Источник: Трибуна
