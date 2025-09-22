Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
22 сентября 2025, 03:11 |
60
0

Тренер выделил Пола Скоулза

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выбрал для себя идеального полузащитника, выделив легенду «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза.

«При всем уважении к Фрэнку Лэмпарду и Стивену Джеррарду, но Пол Скоулз — мой любимый полузащитник. Мне нравится он. Я думаю, что у него было все, что нужно хавбеку», — сказал Пеп Гвардиола.

Ранее сообщалось, что английский «Манчестер Сити» нацелился на трансфер звездного вингера «Барселоны». «Горожане» готовы предложить 275 миллионов евро.

Пол Скоулз Стивен Джеррард Фрэнк Лэмпард Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
