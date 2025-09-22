Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выбрал для себя идеального полузащитника, выделив легенду «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза.

«При всем уважении к Фрэнку Лэмпарду и Стивену Джеррарду, но Пол Скоулз — мой любимый полузащитник. Мне нравится он. Я думаю, что у него было все, что нужно хавбеку», — сказал Пеп Гвардиола.

Ранее сообщалось, что английский «Манчестер Сити» нацелился на трансфер звездного вингера «Барселоны». «Горожане» готовы предложить 275 миллионов евро.