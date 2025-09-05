Гремио не хочет вести переговоры по Меку с Шахтером

Появились новые подробности предметного интереса «Шахтера» к 17-летнему атакующему хавбеку «Гремио» Габриэлю Меку.

По информации источника, предложение «горняков» по Меку оценивается в 17 миллионов евро, из которых гарантированная сумма – это 12 миллионов, в остальная часть оговорена в виде бонусов.

Однако, несмотря на привлекательную сумму, переговоры по Меку вряд ли продвинутся, так как в настоящий момент в этом не заинтересован ни футболист, ни «Гремио».

Мек хотел бы продолжить развитие в первой команде «Гремио», боссы которого уверены, что Габриэль внесет свой вклад в успехи клуба, а также национальной сборной Бразилии в будущем. По этой причине руководители «Гремио» уже дали понять «Шахтеру», что не намерено продолжать переговоры в настоящий момент.

Отметим, что Габриэль Мек в конце августа дебютировал в сборной Бразилии U-17.